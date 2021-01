Natalia Maliszewska, która podczas Gali Mistrzów Sportu odebrała statuetkę za szóste miejsce na scenie nie kryła swojego wzruszenia. - Chyba nie muszę nikomu mówić, jak ogromne jest to wyróżnienie - mówiła.

Specjalizująca się w short-tracku zawodniczka podkreślała, że bardzo cieszy się, iż w 2021 roku udało jej się pojawić na Gali. - Niesamowicie cieszę się z tego, że mogę tu być i to jest bardziej emocjonujące, niż sobie wyobrażałam - mówiła, wyraźnie przejęta.

- Wolę chyba startować w pełnym ubraniu, kasku, kombinezonie, niż przemawiać w ten sposób... Ale dziękuję wszystkim zgromadzonym i tym, którzy oddali na mnie swoje głosy - dodawała. Odniosła się także do słów, które w przeszłości powiedział jej "jeden z uczestników gali".



- "Kurczak" (taki przydomek nosi Maliszewska - przyp.red), piszesz piękną historię polskiego short-tracku. Uważam, że to, co się wydarzyło dziś przechodzi do historii - zakończyła.



