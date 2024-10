Rewolucja w kombinacji norweskiej. Będą zawody na skoczni do lotów

Komitet kombinacji norweskiej FIS potwierdził wprowadzenie lotów narciarskich do Pucharu Świata mężczyzn. Pierwszy w historii Puchar Świata w lotach narciarskich w kombinacji norweskiej odbędzie się w Tauplitz/Bad Mitterndorf w Austrii w lutym 2026 roku. Wydarzenie to następuje po formalnym włączeniu lotów narciarskich do przepisów w ubiegłym sezonie, co oznacza nowy rozdział w ewolucji kombinacji norweskiej.