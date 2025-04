FIS jednak zmienia zdanie. Trener Norwegów odwieszony, to już pewne

Ogromnej dawki wstydu najedli się gospodarze tegorocznych mistrzostw świata w Trondheim . Co prawda zawodnicy rozpieścili miejscowych kibiców licznymi medalami, lecz sukcesy przykrył skandal związany ze skoczkami. Za manipulacje przy kombinezonach srebrny medal z dużego obiektu stracił choćby Marius Lindvik. Następnie wraz ze sztabem szkoleniowym oraz innymi kolegami z reprezentacji został zawieszony do odwołania przez FIS.

Truls Johansen może odetchnąć z ulgą. FIS się ugięła, prawnik triumfuje

Najbardziej ucierpiał selekcjoner kadry, Truls Johansen. Szkoleniowca niemal błyskawicznie zawieszono do odwołania. Federacja nie zaakceptowała kary, od razu zatrudniła prawnika, by ten powalczył o odwieszenie . I jego misja na początku kwietnia zakończyła się sukcesem, o czym poinformowano na łamach "nettavisen.no".

Z ulgą jeszcze nie mogą odetchnąć skoczkowie. Co prawda FIS wydała ostatnio optymistyczny dla nich komunikat, pozwalający w teorii na powrót. Tyczy się on jednak tylko treningów, o czym więcej piszemy TUTAJ. Jednocześnie do inauguracji Letniego Grand Prix pozostało sporo czasu, więc może dojść do zwrotu akcji w postaci odwieszenia kolejnych nazwisk.