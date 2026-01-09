Fenomenalne otwarcie mistrzostw Europy. "Biało-czerwone" ze złotym medalem

Dwa lata temu reprezentacja Polski przywiozła trzy medale z Heerenveen: złoty Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek (sprint drużynowy), srebrny Karolina Bosiek, Andżelika Wójcik, Iga Wojtasik (sprint drużynowy), a brąz Marek Kania (500 m). Rok wcześniej, także w holenderskiej hali Thialf, ostatnim polskim indywidualnym czempionem Starego Kontynentu został Michalski.

Wielki sprint Polek, ogromny pech Holenderek

Atutem "biało-czerwonych" miała być tomaszowska Arena Lodowa, na której od lat trenują nasi najlepsi panczeniści. Nic dziwnego, że pojawił się apetyt na zdobycie przez polską czołówkę kilku medali podczas mistrzostw rozgrywanych w formule dystansowej.

Pierwszy dzień mistrzostw nie mógł rozpocząć się lepiej dla polskiej kadry. Martyna Baran, Karolina Bosiek i Kaja Ziomek-Nogal w świetnym stylu wywalczyły złote medale w sprincie drużynowym kobiet, broniąc tytułu sprzed dwóch lat.

Nasze zawodniczki wyścig na dystansie trzech okrążeń ukończyły w czasie 1:27.071. Drugie miejsce zajęły Belgijski (1:32.650), a podium uzupełniły Niemki (1:34.526). Ogromnego pecha miały Holenderki, które z powodu wywrotki jednej z zawodniczek nie ukończyły rywalizacji.

Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac

Przejazd Kai Ziomek-Nogal w biegu na 500 metrów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport