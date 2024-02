Fantastyczny wyczyn w Pucharze Świata. Przebił nawet Dawida Kubackiego. Ależ rekord

Do niesamowitych scen doszło podczas Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim we francuskim Chamonix. Zwycięzcą slalomu został Szwajcar Daniel Yule, który po pierwszym przejeździe zajmował... ostatnie 30 miejsce! To niesamowity, historyczny rekord w tej konkurencji. To nawet większy wyczyn, niż pamiętne zwycięstwo Dawida Kubackiego w Seefeld, kiedy to Polak został mistrzem świata, atakując z 27. pozycji.