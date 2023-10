Chcemy cofnąć próg, obniżyć bulę i wysadzić dynamitem skały pod stromszy rozbieg. Ten obecny był bardzo płaski. Będzie się tu dało polecieć ok. 170 metrów, mamy już gotowy profil, wizualizacje. Są dokładne plany, jak to ma zostać wykonane. Na horyzoncie jest też odnowienie wyciągu dla skoczków. Dopiero w drugiej kolejności – mam nadzieję, że już z rządową dotacją – przebudujemy mniejsze skocznie. Mamut to ostatnia kwestia. Najważniejsze jednak, że to nie są już marzenia. To jest konkretny zakres robót do wykonania

~ powiedział w rozmowie z TVP Sport Jaroslav Sakala, niegdyś mistrz świata w lotach, obecnie dyrektor sportowy czeskiej federacji.