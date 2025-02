EYOF Bakuriani 2025: 3 medale po 2 dniach!

W rywalizacji dziewcząt Natalia Jarmoc była 11., ale w swoim ćwierćfinale była 3. i niewiele zabrakło jej do awansu do dalszej rundy. Daria Daszuta natomiast została sklasyfikowana na 19. miejscu - poniedziałkowa srebrna medalistka prezentowała się świetnie, ale nie uniknęła błędów, które kosztowały ją karę i relegowanie na ostatnie miejsce w biegu ćwierćfinałowym. Tym samym Daria straciła szansę na walkę o kolejny medal EYOF.

Po finałach indywidualnych na 500 metrów łyżwiarze stanęli do walki w półfinałach sztafet mieszanych na 2000 m. Polacy wystąpili w drugim biegu i mogą mówić o wielkim pechu. Prezentowali się świetnie, bo na ostatnim okrążeniu przed metą zajmowali drugie miejsce - premiowane awansem do finału. Jednak tuż przed ostatnim wirażem, jadący na trzeciej pozycji reprezentant Francji trącił łyżwą polskiego zawodnika, wytrącając go lekko z równowagi. Kilka metrów dalej obaj się przewrócili. Francuz wstał szybciej i to trójkolorowi minęli metę jako drudzy. Sędziowie zarządzili wideo weryfikację, ale nie była ona korzystna dla Polski. W sobotnim finale pojadą Francuzi, a Polacy będą musieli zadowolić się walką o 5. miejsce w finale B.