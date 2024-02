Dwa lata temu w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, Weronika Biela-Nowaczyk ogłosiła zakończenie kariery. Miała zająć się pracą naukową. Ciągnie jednak wilka do lasu. Choć nie jest w żadnej z polskich kadr, a do tego pięć miesięcy temu urodziła syna, była najlepszą z Polek w niedzielnych zawodach Pucharu Świata w snowboardzie w Krynicy-Zdroju. To znaczy, że 32-latka jednak wróci do sportu?