W grudniu zeszłego roku brytyjska mistrzyni short tracku, Elise Christie, niespodziewanie dla wielu kibiców, ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Decyzję podjęła ze względu na problemy zdrowotne, także te natury psychicznej. W niedawnym wywiadzie dla "The Guardiana" ujawniła kulisy swojej choroby. Okazuje się, że medalistka mistrzostw świata i Europy oraz trzykrotna olimpijka mierzy się z depresją. W kwietniu zeszłego roku próbowała popełnić samobójstwo.

Nigdy nie zaliczyłabym się do osób mogących chcieć popełnić samobójstwo, ponieważ nigdy nie myślałam, że poczuję, że chciałabym umrzeć. Lecz bardzo cierpiałam. Przyjaciel wysłał mi tamtej nocy wiadomość z pytaniem, czy wszystko u mnie w porządku. Odpowiedziałam, że nie za bardzo. Nie wiem, skąd wiedział o moich planach, nikomu o nich nie mówiłam, ale chyba miał jakieś przeczucie. Pomógł mi się pozbierać wyjaśniła sportsmenka.

W ogóle 2021 rok był dla niej niezwykle trudny. Miała wypadek samochodowy, niedawno zmarł jej ukochany dziadek, z czym ciągle trudno jej się pogodzić. Już wcześniej los jej nie oszczędzał. W szkole była wyszydzana i szykanowana. Gdy miała 19 lat, została zgwałcona. Nigdy nie zgłosiła przestępstwa, publicznie ujawniła je dopiero niedawno.



Ciągle mierzy się z depresją, ale sporo zmieniło się w jej podejściu. Przed nią daleka droga do zdrowia, natomiast jest znaczna poprawia - myśli samobójcze zniknęły. "Nie chcę umierać. Nie chcę wszystkich zostawić tutaj w bólu. Chcę iść do przodu" - zadeklarowała.



Elise Christie opowiedziała o depresji. Co dzieje się obecnie z byłą łyżwiarką?

Obecnie Christie pracuje na stacji benzynowej, choć nie chce całkiem zrywać ze światem sportu. Wydała książkę, w której zwierza się z kulisów kariery i swojego życia. To jej rozliczenie z przeszłością. Jak sama wyznała na swoim profilu na Instagramie, teraz patrzy tylko przed siebie i skupia się na tym, co będzie.



W najnowszym wpisie na Instagramie Elise zasugerowała, że zrobiła następny krok, by polepszyć swoją codzienność i zdrowie psychiczne. Podzieliła się sugestywną refleksją. Wygląda na to, że zerwała wszelkie kontakty, które destrukcyjnie na nią wpływały. "Życie staje się lepsze, gdy znikają z niego negatywni ludzie" - wyznała.



