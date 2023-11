"Egzotyczni" Polacy wracają do Pucharu Świata. Takiej kadry nie było w historii

Nowy sezon Pucharu Świata w bobslejach i skeletonie startuje w najbliższy weekend (17-19 listopada) na olimpijskim torze w Yanqing koło Pekinu. I tym razem Polaków zabraknie na starcie.

Biało-Czerwoni mają jednak wrócić w kolejnych zawodach, kiedy to karawana przeniesie się do Europy. W tym roku przewidziana została jeszcze rywalizacja w La Plagne (8-10 grudnia) i w Igls (15-17 grudnia). I tam Polacy na pewno się zameldują.

Polacy wracają do Pucharu Świata po latach posuchy. Przestaną być egzotyczni

Już wiadomo, że w drugich w tym sezonie zawodach PŚ w La Plagne zobaczymy na starcie: kobiecą dwójkę Linda Weiszewski i Marika Zandecka (Polki wystąpią też w monobobie), dwójkę męską Radosław Sobczyk i Seweryn Sosna, a w skeletonie pojawi się Vlad Polyvach.

W Igls nasza reprezentacja będzie jeszcze liczniejsza. Zresztą, jak przyznał Arkadiusz Sobieraj, prezes Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu, nasza kadra nigdy nie była liczniejsza, niż jest teraz. W sumie PZBiS ma do dyspozycji ponad 30 zawodniczek i zawodników. Jest zatem z kogo wybierać.

Kiedy obejmowałem stery w związku, to mówiłem, że niebawem będziemy mieli całkowicie inny pogląd na tę dyscyplinę sportu w naszym kraju. Wielu porównywało nas do jamajskiej osady, która zawitała na igrzyska w Calgary. Dla świata bobslei staliśmy się egzotyczni. Teraz możemy jednak powiedzieć, że jesteśmy piątą nacją na świecie. Niewiele krajów ma dwóch pilotów w Pucharze Świata, a my ich mamy zarówno wśród kobiety, jak i wśród mężczyzn, a do tego jest skeletonista ~ powiedział Sobieraj w rozmowie z Interia Sport.

- Kiedyś mieliśmy jednego z najlepszych pilotów w historii Mateusza Lutego, który jeździł na wszystkie zawody, ale niestety dół kompletnie się rozwijał. Mieliśmy jednego pilota i pięciu-sześciu rozpychających, których zmienialiśmy jak rękawiczki. W tej chwili mamy 30-osobową kadrę i z niej wybieramy 14-15 zawodników do startów. To największa reprezentacja w historii związku - dodał prezes.

Lata sukcesów, a potem przyszła zapaść. W styczniu pojawiło się światełko w tunelu

Skoro wspomniał on Lutego, to warto przypomnieć, że to właśnie wtedy, kiedy był on pilotem, nasi bobsleiści wskoczyli do ścisłej światowej czołówki.

W zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu nasza czwórka pilotowana przez Mateusza Lutego zajęła 13. miejsce. Najwyższe w historii startów w igrzyskach.

Przebojem do światowej czołówki wdarła się dwójka Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski. Nasi zawodnicy mieli bardzo udany sezon 2018/2019 w Pucharze Świata. Mimo że jeździli na sprzęcie odbiegającym znacznie od najlepszych załóg, to jednak cały czas kręcili się blisko światowej czołówki. Trzykrotnie zajmowali miejsca w pierwszej "10", w tym dwukrotnie plasowali się na siódmej pozycji - w Koenigssee i St. Moritz. Trzy razy byli też zaraz za "10". Największym ich sukcesem było jednak zajęcie szóstego miejsca w mistrzostwach Europy. Do medalu zabrakło zaledwie 0,21 sek.

Od 2019 roku, kiedy to ze startów zrezygnowała "stara gwardia", nastąpiła posucha. Światełkiem w tunelu był sukces Aleksego Boronia i Seweryna Sosny w styczniu tego roku. W Winterbergu nasza dwójka sięgnęła po tytuł wicemistrzów świata w kategorii do 23 lat. Ten medal, choć warto odnotowania, jednak tak naprawdę niewiele znaczył. Być może o wiele większą wartość miało ósme miejsce Polaków w światowym czempionacie do 26 lat.

Trenerem kadry bobsleistów jest aktualnie Oleg Polyvach. To Ukrainiec, który pracował w PZBiS wiele lat, na początku jako trener skeletonistów. W przeszłości sam był pilotem w bobslejach. Dwukrotnie startował w zimowych igrzyskach olimpijskich w 1998 i 2002 roku.

Sytuacja w PZBiS na tyle się unormowała, że na powrót do sportu zdecydował się 35-letni Tylkowski. Do osady w dwójkach ma wrócić w Igls.

Związek zadbał o nowy sprzęt. W igrzyskach ma być rekordowa kadra

Ci, którzy nie startują w najbliższych Pucharach Świata, szkolą się w Lillehammer, który stał się "domowym" torem Polaków.

- Szykujemy niespodziankę na przyszłoroczny Puchar Świata - rzucił prezes PZBiS.

Jedną z ważniejszych informacji jest ta, że nasza reprezentacja dysponuje dwoma nowymi bobslejami łotewskiej produkcji. Do tego są cztery komplety nowych płóz.

Zmieniliśmy tok myślenia. Zainwestowaliśmy w sprzęt i szkolenie. W Cetniewie mamy ścieżkę startową, która była projektowana przez lata, a teraz powstała. Ona jest wiernym odzwierciedleniem rozbiegu na torze w Siguldzie. Nie byłoby tego wszystkiego bez wsparcia ministerstwa sportu, ale też bez sponsora strategicznego oraz sponsora głównego, dzięki którym mamy zabezpieczenie finansowe. Teraz już nie ma dylematu, czy mamy jechać na zawody, czy nie. Są na to środki ~ mówił Sobieraj.

Prezes PZBiS zapytany, na co stać będzie polskich bobsleistów w pierwszym sezonie po powrocie do elity, odparł: - Nie wiem. Chciałbym się jednak mile zaskoczyć. Może być naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście, jeśli powiedziałbym, że będziemy w pierwszej "10", to od razu ktoś powie, że jestem wariatem. Myślę jednak, że może być naprawdę ciekawie. O niespodziankę może się pokusić Linda Weiszewski, bo jest bardzo dobrze przygotowana. Mogę obiecać, że Polaków już nie zabraknie w igrzyskach. Mało tego, liczę na to, że pojedzie tam nawet troje pilotów i do tego skeletonista. Będziemy mieli wówczas emocje przez całe dwa tygodnie rywalizacji.

Rywalizację w bobslejach i skeletonie będzie można śledzić na antenach Polsatu.

Lindea Weiszewski / Archiwum prywatne / materiały prasowe

Mateusz Luty (z lewej) i bobslejowa czwórka Polaków podczas IO w Pjongczangu. / AFP

Tor saneczkowo-bobslejowy w Niemczech. W ramce przebieg toru na Górze Iwonka w Krynicy-Zdroju / Tobias Hase/AFP/Facebook/Piotr Ryba / INTERIA.PL