Dwukrotny mistrz olimpijski Hanyu kontuzjowany. Co z igrzyskami?

Uważany za kandydata do wygranej w Chinach Hanyu nie wystąpi w dniach 12-14 listopada w Tokio w zawodach NHK Trophy, zaliczanych do cyklu Grand Prix. Na razie nie wiadomo, kiedy wróci do treningów.

Japoński solista zwyciężył w IO w Soczi w 2014 roku i Pjongczangu w 2018. Przed drugim triumfem też miał utrudnione przygotowania, gdyż pauzował z powodu urazu kostki przez dwa miesiące.

Poprzednim solistą, który zdobył złote medale w dwóch kolejnych zmaganiach olimpijskim, był Richard Button. Amerykanin był najlepszy w igrzyskach w 1948 i 1952 roku.

Hanyu jest również dwukrotnym mistrzem i trzykrotnym wicemistrzem świata.

