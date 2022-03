Szypulin jest dwukrotnym medalistą igrzysk w biathlonie (w 2010 roku zdobył brąz, a cztery lata później - złoto), a na koncie ma również m.in. złoty medal mistrzostw świata. Wałujew z kolei to były pięściarz i mistrz organizacji WBA. Drugi z wymienionych niedawno wzbudził spore kontrowersje swoją wypowiedzią na temat zagranicznych piłkarzy, którzy opuścili rosyjską ligę. "Szczury zawsze uciekają" - stwierdził dodając, że paradoksalnie przyczyni się to do wzmocnienia tamtejszej ekstraklasy.

Wojna w Ukrainie. Szypulin i Wałujew objęci sankcjami Wielkiej Brytanii

We wtorek poinformowano, że dwójka objęta została sankcjami Wielkiej Brytanii, o czym poinformowano za pośrednictwem strony internetowej tamtejszego MSZ. Obejmują one między innymi zamrożenie aktywów, jakie posiadają na terenie wspólnoty, a także zakaz wjazdu do tejże.

Już wcześniej podobną karą objęty został były już kierowca Formuły 1, Nikita Mazepin. Jego kontrakt z ekipą Haas został rozwiązany po ataku Rosji na Ukrainę, podobnie jak ze sponsorującą team firmą Uralkali.