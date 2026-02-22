Dwa medale dla Polski w jeden dzień, i to na koniec. Takich igrzysk do dziś nie było

Do tej pory nie było takich zimowych igrzysk olimpijskich jak te z Soczi z 2014 roku. Polacy wrócili do kraju z sześcioma krążkami, w tym z czterema złotymi. A drużynowe srebro oraz brąz w łyżwiarstwie szybkim wywalczone na finiszu imprezy dodało słodyczy tak wspaniale smakującym sukcesom. Teraz bohaterowie tamtych chwil uchylają rąbka tajemnicy na temat tego, co działo się na tafli i poza nią.

Ostatni dzień zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 zbiega się z ważną rocznicą dla polskich kibiców łyżwiarstwa szybkiego. To właśnie dokładnie 12 lat temu, 22 lutego 2014 roku, biało-czerwona kadra na finiszu imprezy wywalczyła aż dwa olimpijskie medale. Najpierw srebro w biegu drużynowym zdobyły Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Katarzyna Woźniak (od 2019 roku Niedźwiedzka) i Luiza Złotkowska, a kilkadziesiąt minut później po drużynowy brąz sięgnęli Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański.

    W półfinale biegu drużynowego w łyżwiarstwie szybkim na igrzyskach w Soczi Polki stanęły do rywalizacji z Rosjankami. Niemal od początku biało-czerwone jechały z przewagą. "Cudowna jazda Polek! (...) To już ostatnie metry! Dojeżdżają do mety! Jest srebro dla polskich panczenów! Brawo, brawo, dziewczyny! Wygrały o sekundę i 48 setnych sekundy" - cieszył się komentujący zawody na antenie TVP Piotr Dębowski.

    Potem w finale Polki zmierzyły się wówczas z doskonale dysponowanymi Holenderkami, które okazały się dla nich za mocne. Jadące po triumf przeciwniczki pobiły nawet rekord olimpijski. Ale srebro "na pocieszenie" zrekompensowało wszystko z nawiązką. Nasze panczenistki z uśmiechami na ustach stanęły na drugim stopniu podium, by odebrać medale.

    Czerwonka i Złotkowska wróciły teraz pamięcią do tamtych chwil. Przed kamerą Eurosportu i PKOl-u razem obejrzały półfinałowy bieg. "Ten wyścig z Rosjankami to był najważniejszy wyścig w naszym życiu" - skomentowała Luiza. "Dwadzieścia tysięcy osób [na trybunach]. Prawie wszyscy z Rosji" - dodała, nawiązując do faktu, że rywalizowały z przedstawicielkami gospodarzy imprezy.

    Wygrywając ten półfinał, ja już byłam najszczęśliwszą osobą na świecie
    - wyznała Natalia.

    Jeszcze piękniej zrobiło się, gdy krótko później po brązowy medal w drużynie sięgnęli panowie. "Jak razem z nimi weszłyśmy na ten lód... i po prostu taka radość tak wielu osób z tych medali. To, że można celebrować je w grupie, jest naprawdę piękne" - wspominała Czerwonka.

    Bieg Polaków nie zaczął się tak pewnie jak ten pań. Biało-czerwoni kibice przeżywali trudne chwile, gdy okazało się, że Bródka, Niedźwiedzki i Szymański już właściwie na starcie tracili do Kanadyjczyków ponad 2 sekundy. Doszło jednak do szczęśliwego dla nas zwrotu akcji.

    "Coś niesamowitego! Kanadyjczycy słabną, a Polacy coraz lepiej. (...) Już niewiele do mety, będziemy przeżywać wielkie nerwy. (...) Kanadyjczycy jadą coraz wolniej, a Polacy rozpędzeni teraz mkną po tym lodzie, a ich panczeny pozostawiają teraz biało-czerwone smugi! (...) Polacy już prowadzą! Polacy jadą wolniej, ale szybciej - powiększają swoją przewagę czasową nad rywalami! (...) Już są na mecie! Medal dla Polski! Polskie panczeny z trzecim medalem na igrzyskach w Soczi. Nie wierzą swojemu szczęściu, aż łapią się za głowy!" - zrelacjonował Dębowski.

    Mimo upływu lat wspomnienia tej rywalizacji wciąż są żywe, zwłaszcza w jej uczestnikach. Niedźwiedzki i Szymański obejrzeli znowu relację z biegu i podzielili się wrażeniami. "Wiedzieliśmy, że oni szybko zaczynają, więc musieliśmy być odpowiednio odporni na to, że czas będziemy tracić na początku. Jechaliśmy równo i my tą końcówką wygraliśmy ten medal" - podsumował emerytowany panczenista, a obecnie szef polskiej misji olimpijskiej. "Ten moment dekoracji to chyba najfajniejszy moment w naszym życiu" - dorzucił Szymański.

    Igrzyska olimpijskie Soczi 2014 były historyczne w wykonaniu Polaków. Nigdy wcześniej i nigdy później nie szło nam tak dobrze na najważniejszej sportowej zimowej imprezie czterolecia. Biało-czerwoni przywieźli bowiem do domu aż cztery złota (dwa Kamila Stocha, jeden Justyny Kowalczyk i jeden Zbigniewa Bródki), "poprawione" srebrem i brązem w drużynowym łyżwiarstwie szybkim. Zmagania zakończyliśmy na 11. miejscu w klasyfikacji medalowej, co jest do tej pory niepobitym rekordem.

