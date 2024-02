Dramatyczny wypadek na stoku. „To była nieformalna rozgrzewka”

Miał prawo marzyć o sukcesie, bo należał do czołówki narciarstwa szybkiego. Był mistrzem Szwajcarii, z roku na rok jeździł coraz szybciej. W dniu olimpijskich półfinałów wybrał się na trening wraz ze swoim kolegą z drużyny - Pierrem-Yvesem Jorandem. Nie jechali jednak olimpijską trasą, ale obok.

Bochatay najwyraźniej zdecydował się na nieformalną rozgrzewkę lub był w drodze na teren zawodów. Jeździł po publicznym stoku, sąsiadującym z trasą do narciarstwa szybkiego

Nicolas Bochatay zginął pod gąsienicami ratraka

Po wypadku rozpoczęto dochodzenie. Organizatorzy zapewniali, że ratrak poruszał się zgodnie z przepisami - miał włączoną sygnalizację świetlną oraz dźwiękową. Członkowie szwajcarskiej ekipy twierdzili co innego i podkreślali, że maszyna w ogóle nie pracowała. Nierozstrzygnięta do dziś pozostaje także inna kwestia - dlaczego podczas zjazdu Bochatay miał założone narty do slalomu giganta, a nie zjazdowe.