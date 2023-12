Dramatyczne wyznanie reprezentantki Polski. Opowiedziała o swojej depresji

Do Lillehammer na pierwsze konkursy w nowym sezonie pojechały Pola Bełtowska, Natalia Słowik i Anna Twardosz . Nicole Konderla, która teoretycznie powinna nie mieć żadnych problemów ze znalezieniem się w trzyosobowym zespole, zgodnie ze słowami trenera Haralda Rodlauera rozpocznie zimowe występy od Pucharu Interkontynentalnego, czyli zawodów niższej rangi. Szkoleniowiec nie komentował, dlaczego nie powołał Konderli na norweskie konkursy , ale nieoficjalnie szybko zaczęto mówić, że wizja Austriaka i skoczkini dotycząca treningów bywa różna .

19-latki w Lillehammer nie ma, za to "Przegląd Sportowy" opublikował długi wywiad, w którym Konderla mocno się otworzyła i poruszyła szereg tematów. W słowach zawodniczki na temat Rodlauera nie czuje się wielkiego entuzjazmu. - Oczekuję, że jak najwięcej wyniosę z tej współpracy. Najważniejsze, żeby znaleźć ten wspólny język. Z Austriaczkami trener osiągnął wiele. Wydaje mi się takim zdystansowanym człowiekiem. Ja mocno zwracam uwagę na sposób okazywania emocji, gesty niewerbalne, choć przed sezonem w trakcie kilku zgrupowań czy wyjazdów nie ma za wiele czasu, by zbudować jakąś więź. Jestem ciekawa, co wyniknie z naszej współpracy - przyznała Konderla dodając, że osobiście była zwolenniczką kontynuowania współpracy z Łukaszem Kruczkiem.