Delphine Claudel wygrała ostatni etap Tour de Ski , ale to Frida Karlsson (która w ostatnich zawodach była 15.) triumfowała w całym cyklu. To jej pierwsze tego typu zwycięstwo, więc smakowało wyjątkowo. " Wspaniały dzień w moim życiu " - przyznawała sama Szwedka w mediach społecznościowych. "Coś niesamowitego! Wielkie gratulacje" - skomentowała jej wpis Therese Johaug . Wtórowały jej inne biegaczki narciarskie. Maja Dahlqvist, Johanna Hagström, Helene Marie Fossesholm, Laura Gimmler i Katharina Hennig również pospieszyły z dobrym słowem.

"Zasłużyłaś! Mam nadzieję, że z tobą wszystko w porządku " - napisała ostatnia z nich. Tym samym nawiązała do scen, jakie rozegrały się na mecie turnieju. Ostatni bieg bardzo dużo kosztował Fridę. Po jego ukończeniu przeżyła trudne chwile .

Apoloniusz Tajner: Ostatnie 20 lat w skokach narciarskich to pasmo dobrych wyników sportowych. WIDEO

Apoloniusz Tajner: Ostatnie 20 lat w skokach narciarskich to pasmo dobrych wyników sportowych. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Frida Karlsson potrzebowała pomocy medycznej na mecie Tour de Ski. Co teraz z jej stanem zdrowia?

Karlsson krótko po tym, jak przekroczyła metę zawodów we włoskim Val di Fiemme, padła na śnieg . Szybko okazało się, że to nie moment odpoczynku po wykańczającym biegu, a coś poważniejszego. Szwedka przed dłuższy czas nie podnosiła się i wymagała pomocy medycznej . Ta sprawnie została jej udzielona.

Dziennikarze "Viaplay" komentujący Tour de Ski nie kryli emocji. " To przerażające obrazki " - ocenił sytuację poruszony Per Forsberg. "Aż czuję gulę w żołądku przez obawy o stan jej zdrowia" - dodawał niemniej przejęty Johan Olsson.

Na tym się nie skończyło. Jakiś czas później organizatorzy zarządzili rozpoczęcie ceremonii dekoracyjnej . Niestety, Frida Karlsson w tamtym momencie wciąż nie była zdolna do stanięcia na nogach o własnych siłach i po prostu nie stawiła się na podium . Doszło do nietypowej sytuacji, podczas której przy dźwiękach szwedzkiego hymnu najwyższy stopień "pudła" pozostawał pusty.

Na szczęście teraz jest już dużo lepiej. Po czasie biegaczka odebrała nagrodę i - w już bardziej nieoficjalnej scenerii - pozowała z nią fotoreporterom do zdjęć. Na koniec razem z koleżankami z kadry i sztabem szkoleniowym świętowała w... busie. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak otwiera i pije szampana, a to wszystko w asyście entuzjastycznych okrzyków i odpalonych zimnych ogni.