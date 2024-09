Dramatyczna relacja trenera z Lądka-Zdroju. Nie mógł powstrzymać łez. "Tego miasta nie ma"

Dramatyczne sceny miały miejsce w niedzielę (15 września). Tego dnia w położonym wyżej Stroniu Śląskim pękła tama, zalewając Lądek-Zdrój.

Pęd wody był niesamowity. Ta niszczyła błyskawicznie wszystko, co napotykała na swojej drodze. Woda spustoszyła miasto, a apokaliptyczny obraz tego, co tam się dokonało, można było zobaczyć dopiero po tym, jak opadła woda. Trzeba przyznać, że zdjęcia i filmy z Lądka-Zdroju są przerażające. Reklama

Zrujnowany Lądek-Zdrój / Maciej Kulczyński / PAP

Lądek-Zdrój zniszczony przez wodę. "Tego miasta nie ma"

W mieście zostały zniszczone niemal wszystkie mosty w tym most św. Jana z 16. wieku. Zniszczonych zostało wiele budynków. W tym także zabytkowa restauracja.

W 1997 roku wielka woda też była w mieście, ale takich zniszczeń nie było. Tomasz Żerebecki, były trener w Polskim Związku Narciarskim, a także w reprezentacji Czech, ze łzami w oczach powiedział nam: - Tego miasta nie ma.

On na szczęście nie ucierpiał. Żerebecki jest współwłaścicielem Domu Seniora Hill Tom. Ten jest położony na wzniesieniu.

- Dostarczamy tam swoimi żywność, leki i wszystko, co jest potrzebne. Do miasta można dostać tylko od strony Czech. Patrząc jednak na miasto i ludzi, to jest to wielka tragedia. Nie ma niczego. Nie ma miasta - powiedział Żerebecki, który znowu zaczął płakać.

Nie ma infrastruktury. Zostaliśmy z niczym. Nie ma żadnych służb, które pomagałaby nam. Podejrzewam, że w mieście jest pełno ludzi, których nie jesteśmy w stanie odnaleźć ~ dodał.

Z relacji Żerebeckiego wynika, że miasto jest całkowicie zrujnowane. Najpewniej sami mieszkańcy nie poradzą sobie z tym, by najpierw doprowadzić Lądek-Zdrój do porządku, a potem zacząć odbudowę. Trzeba mieć nadzieję na to, że władze państwowe skierują w to miejsce odpowiednie siły.

- Nie da się tego opisać. Na razie trzeba poczekać, aż woda całkowicie opadnie, a potem sprawdzać, jakie budynki nadają się jeszcze do użytkowania. Stronia nie ma, Lądka nie ma. Tama pękła i koniec. To, co było w 1997 roku, to był pikuś. Tu naprawdę nie ma co zbierać - opowiadał.

- Pomagamy sobie wszyscy nawzajem. Każdy robi, co tylko może. To jest jednak horror. Ani zdjęcia, ani filmy w telewizji nie oddają tak naprawdę tego, jak tu jest - dodał Żerebecki, którego nie było na miejscu, jak zalewało miasto. Dotarł do Lądka-Zdroju w momencie, kiedy woda zaczęła opadać.



Tomasz Żerebecki w strojuy reprezentacji Czech w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie / Archiwum Tomasza Żerebeckiego / materiały prasowe

Zniszczony Lądek-Zdrój po przejściu wielkiej wody / Maciej Kulczyński / PAP

