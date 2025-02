Dramat naszego mistrza świata. Nie obroni tytułu. Co z igrzyskami?

Oskar Kwiatkowski nie wystąpi w najbliższych zawodach snowboardowego Pucharu Świata w kanadyjskim Val St. Come. Mało tego. Jest niemal pewne, że naszego mistrza świata w slalomie gigancie równoległym nie zobaczymy już do końca sezonu, a to oznacza, że nie obroni tytułu mistrza świata sprzed dwóch lat. Kontuzja, jakiej się nabawił, wygląda na dość poważną.