Drakońska kara. Gwiazda pozbawiona obywatelstwa po występie w Rosji

Margarita Drobiazko to brązowa medalistka mistrzostw świata i dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy par sportowych. Sukcesy osiągała w parze ze swoim partnerem Povilasem Vanagasem. Choć urodziła się w Moskwie, a dzieciństwo spędziła w Magadanie, to po rozpadzie Związku Radzieckiego postanowiła reprezentować Litwę. I to w barwach tego kraju zdobywała medale.