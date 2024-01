O Kamiły Walijewej zrobiło się głośno po igrzyskach olimpijskich w Pekinie , kiedy to wywalczyła złoty medal w drużynie. Młoda Rosjanka nie odebrała jednak krążka, ponieważ okazało się, że w próbce pobranej od niej w grudniu 2021 roku znaleziono zakazaną substancję trimetazydynę.

Mimo podejrzeń o stosowanie dopingu zawodniczka została dopuszczona do rywalizacji wśród solistek, ponieważ miała wówczas 15 lat i zgodnie z prawem nie podlegała jeszcze przepisom antydopingowym MKOL. Walijewa nie wytrzymała jednak presji i zakończyła zmagania tuż za podium , chociaż była faworytką do wywalczenia złota.

Sprawą dopingu stosowanego przez łyżwiarkę zajęła się Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA), która stwierdziła, że wprawdzie Walijewa naruszyła przepisy antydopingowe, ale nie może za to odpowiadać, ponieważ naruszenie nie wynikało "z jej błędu lub zaniedbania". Zawodniczka została ukarana wówczas jedynie anulowaniem wyników osiągniętych 25 grudnia 2021 roku, czyli w dniu pobrania próbki.

WADA chciała dotkliwej kary dla Walijewej. Jest decyzja CAS

Na te działania na początku ubiegłego roku stanowczo odpowiedziała Światowa Organizacja Antydopingowa (WADA) , która od decyzji RUSADA odwołała się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS) .

"Po dokładnej analizie WADA doszła do wniosku, że ta decyzja [podjęta przez RUSADA - przyp. red.] była błędna w świetle Światowego Kodeksu Antydopingowego i skorzystaliśmy z naszego prawa do odwołania się od niej do CAS . WADA domaga się czteroletniego zakazu startów i dyskwalifikacji wszystkich wyników łyżwiarki od 25.12.2021" - pisał wówczas prezydent WADA, Witold Bańka.