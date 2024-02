Jarl Magnus Riiber ma wielkie szanse zdobyć piątą w karierze Kryształową Kulę dla najlepszego kombinatora norweskiego w sezonie. Pochodzący z Oslo gwiazdor tej zimy nie ma sobie równych - do tej pory bowiem ani razu nie ukończył zawodów poza czołową trójką. Co więcej, zaledwie trzy razy pozwolił zająć miejsce na najwyższym stopniu podium rywalowi. Było to podczas pierwszego w sezonie konkursu w Ruce, kiedy to z triumfu cieszył się Jens Luraas Oftebro, a także podczas weekendu Pucharu Świata w Ramsau - wówczas dwukrotnie najlepszy okazał się reprezentant gospodarzy i triumfator ubiegłego sezonu Johannes Lamparter. Reklama

Warto też zaznaczyć, że Norweg wygrał w tym sezonie wszystkie turnieje zaliczanie do Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, a więc Nordic Combined Ruka Tour, German Trophy i Nordic Combined Triple.

Problemy zdrowotne Jarla Magnusa Riibera. Co z występami w Pucharze Świata?

Na ten moment 26-latek jest na najlepszej drodze do zdobycia trzech trofeów na koniec sezonu - Kryształowej Kuli dla najlepszego zawodnika sezonu, Małej Kryształowej Kuli dla najlepszego skoczka oraz nagrody dla najlepszej reprezentacji w sezonie. Choć w przypadku klasyfikacji generalnej Pucharu Świata niewiele wskazuje na to, aby ktokolwiek miał odebrać Riiberowi prowadzenie, jest to jednak możliwe. Jak donoszą bowiem dziennikarze NRK, reprezentant Norwegii znów zaczyna odczuwać problemy z barkiem, które dają mu się we znaki do tego stopnia, że mocno przeszkadzają mu w rywalizacji na arenach międzynarodowych.

"Jarl bardzo ostrożnie podchodzi do tego, czy zdecydować się na interwencję, czy nie. Po weekendzie Pucharu Świata w Otepää był niemal całkowicie pewny, że będzie musiał przejść operację, ale od tamtej pory, prawdopodobnie po otrzymaniu kilku rad, stracił co do tego pewność" - wyjawił w rozmowie z dziennikarzami NRK dyrektor sportowy ds. kombinacji norweskiej w Norweskim Związku Narciarskim, Ivan Stuan. Reklama

Jarl Magnus Riiber musi podjąć ważną decyzję. "Przetestuje" bark podczas kolejnych zawodów

Jak przekazał norweskim mediom Ivan Stuan, Jarl Magnus Riiber wystartuje w przyszły weekend w zawodach Pucharu Świata w Lahti i dopiero wtedy podejmie ostateczną decyzję. Czterokrotnemu zdobywcy Kryształowej Kuli jednak z pewnością trudno będzie zdecydować się na operację przed ostatnimi zawodami w sezonie. Dwa ostatnie przystanki w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej to bowiem Oslo i Trondheim, lider klasyfikacji generalnej będzie więc mógł wystąpić przed własną publicznością.

Gdyby jednak Riiber zdecydował się na operację barku już teraz, oznaczałoby to dla niego szybszy powrót do treningów po sezonie. Byłaby to dla Norwega lepsza opcja, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w kolejnym sezonie odbędą się mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, w których o medale walczyć będą także kombinatorzy norwescy. Te odbędą się w dniach od 26 lutego do 9 marca 2025 roku w Trondheim.

Reklama Marek Kania: Byłem zły, że zabrakło nam szczęścia. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Jarl Magnus Riiber / AFP

Jarl Magnus Riiber / JOE KLAMARAFP / AFP