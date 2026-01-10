Demolka! Rosjanin w polskich barwach ze złotem mistrzostw Europy i rekordem

Skuteczność reprezentantek i reprezentantów Polski w drugim dniu czempionatu Starego Kontynentu wynosi sto procent. Po złotym medalu naszej męskiej drużyny w zespołowym sprincie i wygranej Kai Ziomek-Nogal w wyścigu na 500 m, przyszedł czas na medal z najcenniejszego kruszcu w trzeciej kolejnej konkurencji.

Władimir Siemirunnij ze złotem i rekordem Areny Lodowej

Skarb do pęczniejącego worka z medalami dorzucił nasz naturalizowany reprezentant, wyśmienity panczenista Władimir Siemirunnij. 23-letni panczenista był klasą samą dla siebie w długim przejeździe, prowadząc go w świetnym tempie i na swoich warunkach.

Jechał wspaniale, a gdy wpadł na linię mety, absolutnie zdystansował dotąd prowadzącego Holendra Karsa Jansmana, wyprzedzając go aż o +10.26. Czas Polaka wyniósł 6:11.134. Poza złotym medalem, pochodzący z obwodu swierdłowskiego ustanowił także rekord toru w Tomaszowie Mazowieckim, wydatnie poprawiając dotychczasowy. W lutym 2023 roku Sander Eitrem uzyskał w Arenie Lodowej czas 6:15.06.

Można tylko żałować, że panczenista Pilicy Tomaszów Mazowiecki nie uzyskał kwalifikacji olimpijskiej na tym dystansie. Niedosyt jest tym większy, że szansę stracił w absurdalnych okolicznościach w Hamar, gdzie w grudniu odbyły się zawody Pucharu Świata. Do szczęścia zabrakło mu tego, że nie... przegrał z Riccardo Lorello. W teorii jeszcze nie wszystko stracone, ale los już nie leży w rękach naszego Orła.

Włoch znów znalazł się za plecami Semirunnija, ze stratą +3.36. Brązowy medal na polskiej ziemi wywalczył jego rodak, Davide Ghiotto (+5.87). W Mediolanie 23-letni Polak wystartuje za to na dystansie 10 000 metrów.

W dorobku "biało-czerwonych" jest zatem już pięć złotych medali oraz jeden srebrny. Nasza kadra jest na dobrej drodze, aby w generalnym sprawdzianie wygrać także klasyfikację medalową.

Z Tomaszowa Mazowieckiego - Artur Gac

Władimir Semirunnij: Jestem szczęśliwy, że mogę tu startować. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Władimir Semirunnij Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Władimir Siemirunnij Rafal Oleksiewicz PUSTE