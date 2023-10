Dawid Kubacki czuje duży spokój. Ważne słowa gwiazdy reprezentacji Polski

Tegoroczne lato jest udane dla naszego zawodnika, który wcześniej błysnął podczas Igrzysk Europejskich i sięgnął na nich po złoty medal . W kolejnych miesiącach wielu okazji do występów nie było, bo polska kadra A odpuściła zdecydowaną większość konkursów Grand Prix - Kubacki spokojnie przygotowywał się do sezonu i uczestniczył w kolejnych zgrupowaniach, a do startów wrócił dopiero w Hinzenbach .

Myślę, że wyjadę z Hinzenbach z uśmiechem na ustach. Przyjechałem tu z jasnym celem, co chcę zrobić i jak skakać. Przy okazji rywalizacji i z adrenaliną łatwiej się to wykonuje. Człowiek przypomina sobie to wszystko, a organizm przełącza się w należyty tryb i zaczyna to działać lepiej niż na treningach

Dawid Kubacki pewny swego. Nie widzi przewagi rywali

Reprezentant Polski przyznał również, że jest spokojny o formę widząc to, co pokazują przeciwnicy. Kubacki podkreślił, że na tym etapie nikt nie ma przewagi nad resztą skokowego świata .

- Widać, że to nie jest takie skakanie, kiedy jeden jest na czele, a reszta daleko z tyłu. Wygląda to jeszcze trochę w kratkę. Nadchodzi moment, kiedy wszystkie ekipy, podobnie jak i my, będą składać swoje skoki w dobrze funkcjonującą całość. W pojedynczych skokach to my jesteśmy najlepsi, a w innych są to pozostali skoczkowie. Ten poziom jest w porządku - zaznaczył Kubacki dla skijumping.pl