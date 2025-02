Czy polskie władze to widzą? Tak trenują przyszli olimpijczycy. Płakać się chce

W Polsce nie ma ani jednego toru sztucznie mrożonego, a przecież on mógłby służyć nie tylko saneczkarzom, ale także bobsleistom i skeletonistom. Z tym jednak można żyć, choć byłoby to duże ułatwienie.

Kadry seniorskie i juniorskie jakoś sobie radzą, wyjeżdżając na zagraniczne zgrupowania. To oczywiście generuje koszty. Gorzej jest z klubami, a to przecież od nich wszystko się zaczyna.

Saneczkarstwo traktowane w Polsce jak niechciane dziecko

Od wielu lat media pokazują stare zniszczone tory saneczkowe w Polsce. Pojawiają się relacje z mistrzostw Polski, które odbywają się na... lodowisku albo na kawałku placu z kostką brukową. I co? I nic.

W 2023 roku na kilka tygodni przed zmianą władzy w Polsce Ministerstwo Sportu i Turystyki stworzyło "Program inwestycji o szczególnym znaczeniu w sporcie" . Pierwszym etapem miała być budowa trzech torów kompozytowych do treningu dla młodzieży. Drugim budowa toru bobslejowo-saneczkowego.

Władza się zmieniła, a projekty po weryfikacji zostały wyrzucone do kosza. Ministerstwo przedstawiło listę inwestycji strategicznych na ten rok, ale nie ma na tej liście toru kompozytowego. To wydatek ledwie kilkunastu milionów złotych, a wyraźnie pomógłby w szkoleniu młodzież, ale też zachęcił ją do tego sportu.