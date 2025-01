W tym sezonie z pewnością chciałaby obronić tytuł zdobyty rok wcześniej. Nie będzie o to łatwo . Nie ma jednak wątpliwości, że niedzielne wydarzenia z niemieckiego Schonach mogą w tym celu naszej zawodniczce bardzo znacząco pomóc.

Kil najlepsza w Niemczech. Znakomity wynik

To sprawiło, że Kil musiała odrobić niecałą minutę do drugiej po skokach Anne Hackel. Ta sztuka jej się udała. Polka swój bieg wygrała z ponad 20-sekundową zaliczką i to ona została zwyciężczynią całej niedzielnej rywalizacji w niemieckim Schonach.