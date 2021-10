Czerwonka i Bachanek obronili tytuły na 1500 m

Dla najbardziej utytułowanej i doświadczonej z obecnych reprezentantek kraju to był pierwszy start w zawodach. 33-letnia zawodniczka Areny Tomaszów Maz. potwierdziła, że 1500 m wciąż pozostaje jej specjalnością na krajowym podwórku. Czerwonka obroniła tytuł w bardzo dobrym stylu, bo jako jedyna z blisko 40 zawodniczek złamała barierę 2 minut. Za nią - podobnie, jak przed rokiem - finiszowała Karolina Bosiek (Pilica Tomaszów Mazowiecki), a trzecia była 17-letnia Liwia Kubin (SNPTT 1907 Zakopane), która wcześniej zdobyła brąz na 3000 m.

Medalistka olimpijska z Soczi przyznała, że z powodu kontuzji do końca nie było pewne, czy wystąpi w tych zawodach i - jak dodała - wystartowała na środkach przeciwbólowych.

"Wczoraj podjęłam decyzję, że chcę tego tytułu bronić. Ciężko było odpuścić, bo wszyscy szykowaliśmy się do tych zawodów. Na szczęście jest już lepiej i cieszę się, że siódmy raz z rzędu zdobyłam tytuł i w sumie już dziesiąty złoty medal mistrzostw Polski na tym dystansie. Można to uznać nawet za przypieczętowanie mojej kariery w Polsce, bo ze światem w Arenie Lodowej będziemy walczyć już za dwa tygodnie" - podkreśliła Czerwonka.

Wśród mężczyzn ponownie zwyciężył Bachanek. 25-letni panczenista Stoczniowca Gdańsk i jego rywal z pary Jakub Piotrowski (Pilica Tomaszów Mazowiecki) wyprzedzili Bródkę (Błyskawica Domaniewice), który wrócił do ścigania się po ponaddwuletniej przerwie. Dla 37-letniego mistrza olimpijskiego z Soczi to drugi medal, w piątek zwyciężył w biegu masowym.

Bachanek nie ukrywał, że pokonanie Bródki na jego koronnym dystansie to duża satysfakcja.

"Mistrz wrócił i pokazał, że potrafi jeździć. Jego wynik był bardzo dobry, ale udało się go pokonać. Dziś zrobiłem jeden z kroków, by zdobyć kwalifikację olimpijską do Pekinu. Następne będę na Pucharach Świata. Mam nadzieję, że na igrzyska pojedziemy razem ze Zbyszkiem" - zaznaczył Bachanek.

W rozegranych w sobotę biegach drużynowych triumfowała żeńska ekipa AZS AWF Katowice oraz męska Stoczniowca Gdańsk.

Mistrzostwa Polski zakończą się w niedzielę, kiedy zaplanowano rywalizację na najdłuższych dystansach 5000 i 10 000 m oraz sprinty drużynowe. To pierwszy poważny sprawdzian formy reprezentantów kraju w sezonie olimpijskim. W Arenie Lodowej panczeniści walczą również o miejsce w kadrze na pierwsze zawody nowego cyklu Pucharu Świata, które również odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim (12-14 listopada).

Wyniki 3. dnia MP:

kobiety

1500 m

1. Natalia Czerwonka (KS Arena Tomaszów Maz.) 1.59,83

2. Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.) 2.01,07

3. Liwia Kubin (KS SNPTT 1907 Zakopane) 2.04,78

bieg drużynowy

1. AZS AWF Katowice 3.19,54

(Magdalena Czyszczoń, Olga Kaczmarek, Iga Wojtasik)

2. WTL Stegny Warszawa 3.28,37

(Martyna Baran, Zofia Braun, Maja Płończyk)

3. KS Pilica Tomaszów Maz. 3.29,88

(Natalia Jabrzyk, Kaja Kozar, Iga Smejda)

mężczyźni

1500 m

1. Marcin Bachanek (Stoczniowiec Gdańsk) 1.49,19

2. Jakub Piotrowski (KS Pilica Tomaszów Maz.) 1.49,68

3. Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) 1.50,24

bieg drużynowy

1. GKS Stoczniowiec Gdańsk 3.58,69

(Marcin Bachanek, Dawid Burzykowski, Szymon Palka)

2. KS Pilica Tomaszów Maz. 4.00,39

(Mateusz Owczarek, Jakub Piotrowski, Szymon Wojtakowski)

3. KS Pilica II Tomaszów Maz. 4.22,89

(Dawid Balczerczyk, Mikołaj Bielas, Michał Kopacz)

Bartłomiej Pawlak