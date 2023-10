Czas na zimę. Startuje pierwsza dyscyplina. Niestety bez największej polskiej gwiazdy

Świetnie spisywały się także nasze sztafety - mieszana dwukrotnie stanęła na najniższym stopniu podium w PŚ (w Kazachstanie i Holandii), podobnie jak męska czwórka podczas ME w Gdańsku. Na marcowych MŚ w Seulu fantastycznie zaprezentowały się z kolei Nikola Mazur i Kamila Stormowska , zajmując odpowiednio szóste oraz ósme miejsce na 500 i 1000 metrów. Z kolei na zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) we Włoszech nasi nastoletni łyżwiarze ośmiokrotnie sięgali po medale.

Short track. Polska kadra bez największej gwiazdy. Natalia Maliszewska jest zawieszona

Warto wspomnieć, że Polce - za trzykrotne niestawienie się w terminie do badania - grozi kara od roku do dwóch lat dyskwalifikacji. Związek walczy o to, by znalazła się ona w dolnych granicach widełek.