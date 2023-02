Cudowna wiadomość! Polka z medalem MŚ. Wielki pokaz klasy

Aleksandra Król z brązowym medalem mistrzostw świata

W ćwierćfinale Król już w pierwszej parze zmierzyła się z doświadczoną Austriaczką Claudią Riegler, mistrzynią świata z 2015 roku. Jako że wcześniej szybsza była przeciwniczka, to ona miała przywilej przejazdu na trasie niebieskiej, ale na niewiele się to zdało. Riegler popełniła ogromny błąd w górnej partii trasy, całkowicie straciła tempo jazdy i w jednej chwili przestała się liczyć w bezpośredniej rywalizacji. Król z zimną krwią wykorzystała nieszczęście rutynowanej zawodniczki i bardzo pewnie zameldowała się w najlepszej czwórce zawodów.

Niestety w rozgrywce o awans do finału Król przegrała z Danielą Ulbing. Tym samym Polka awansowała do małego finału, przygotowując się do walki o brązowy medal z Włoszką Lucią Dalmasso. 25-etnia Dalmasso popełniała błąd za błędem i Polka, choć sama nie miała idealnego przejazdu, ze sporą przewagą zameldowała się na mecie. A to oznaczało, że wyszarpała brązowy medal mistrzostw świata!