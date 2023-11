Co za występ "Biało-Czerwonych". Wyszarpały podium. Życiowy start Polki

Biało-Czerwone uzyskały wynik 1.29,09 sek. i uległy tylko Holenderkom - 1.27,74 sek. oraz Kanadyjkom - 1.28,76 sek. Nasze panczenistki pojechały wyśmienicie. Przy okazji wypróbowały nowy sposób napędzenia się w czasie biegu, kiedy to Iga Wojtasik złapała za rękę Karolinę Bosie k, chcąc w ten sposób napędzić ją na dystansie.

Dla Bosiek to drugi medal tej zimy. Przed tygodniem razem z Damienem Żurkiem zajęła drugie miejsce w nowej konkurencji sprincie drużynowym mikstów.

Polka miała przede wszystkim bardzo dobrą drugą część dystansu. Dzięki temu Polka uzyskała swój najlepszy czas w tym sezonie - 4.11,32 sek. To wystarczyło do zajęcia dziesiątego miejsca.

Łyżwiarstwo szybkie. Magdalena Czyszczoń z życiowym występem

Na dystansie 3000 metrów Czyszczoń jeszcze nigdy nie była tak wysoko w PŚ . W swojej karierze wyżej w PŚ była tylko przed rokiem na 5000 m, kiedy to zajęła dziewiąte miejsce. Dziewiąta była też ubiegłej zimy, w marcu tego roku, w biegu masowym.

Tuż za "10" w wyścigu na 1000 metrów znalazł się Damian Żurek, który dwa dni wcześniej był piąty na 500 m. Teraz na dwukrotnie dłuższym dystansie zajął 12. miejsce. Do 600. metra Żurek jechał wyśmienicie. Niestety trzecią rundę pojechał wolniej od drugiej aż o trzy sekundy, co przełożyło się na wynik 10.09,91 sek. Jeśli 24-latek poprawi wytrzymałość szybkościową, to wówczas jest nadzieja, że wtedy będzie wskakiwał na podium największych zawodów, jak wtedy, kiedy w Tomaszowie Mazowieckim zajmował trzecie miejsce w PŚ.