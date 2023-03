Chwila grozy w Oslo! "To on mnie uratował"

Robert Johansson z powodu powracających problemów zdrowotnych od dawna nie prezentował się w konkursach Pucharu Świata. Znalazł się w kadrze Norwegów na mistrzostwa świata w Planicy, ale tam nie dostał swojej szansy. Oglądaliśmy go za to podczas prologu pierwszego konkursu w ramach Raw Air. Ten zakończył się jednak dla niego fatalnie. Z powodu problemów z wiązaniem musiał ratować się przed upadkiem i zajął przedostatnie, 60. miejsce. Tuż po swojej próbie przyznał, że do naprawdę groźnego wypadku zabrakło niewiele.