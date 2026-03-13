Wielobojowymi Mistrzostwami Polski w Tomaszowie Mazowieckim nasi panczeniści zakończą udany, owocujący w piękne i niezapomniane emocje, sezon. Biuro prasowe Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w oficjalnym komunikacie przesłanym do mediów potwierdza, że na torze będzie można zobaczyć w akcji Władimira Semirunnija, wicemistrza olimpijskiego z igrzysk Mediolan-Cortina 2026 i świeżo upieczonego brązowego medalistę mistrzostw świata w Heerenveen.

Gwiazdą numer jeden podczas MP w Tomaszowie Mazowieckim będzie bez wątpienia Semirunnij, który przeżywa najlepszy okres w swojej karierze

Najbliższy finałowy start Semirunnija komentuje Konrad Niedźwiedzki, szef misji olimpijskiej oraz dyrektor sportowy PZŁS. Sygnalizuje, że możliwość oglądania Władimira na torze może być inspiracją i motywacją dla młodych adeptów łyżwiarstwa szybkiego. "Władek jest profesjonalistą w każdym calu, kocha rywalizację i cieszymy się, że młodsi zawodnicy będą mogli z bliska podpatrzeć, jak na torze i poza nim pracuje wicemistrz olimpijski" - deklaruje.

Semirunnij gwiazdą wielobojowych Mistrzostw Polski. Kiedy start zawodów?

Konrad Niedźwiedzki wyróżnia jeszcze, oprócz Władimira Semirunnija, Kaję Ziomek-Nogal oraz Damiana Żurka, którzy na igrzyskach we Włoszech pokazali się z dobrej stronie. "Na każdym kroku przez ostatnie lata powtarzaliśmy, że nasza reprezentacja jest rozwojowa, a zawodnicy mają wszelkie predyspozycje, aby walczyć o najwyższe cele. Miejsca osiągane przez Vladimira, Damiana czy Kaję, jasno wskazują, iż poczyniliśmy ogromne postępy i medale nie są dziełem przypadku, tylko ciężkiej, systematycznej pracy wykonanej razem ze sztabem szkoleniowym" - podkreśla.

Na Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim wspomnianego Żurka nie zobaczymy. Zawodnik zmaga się bowiem z chorobą. Nieobecny będzie również Piotr Michalski, który leczy doskwierający mu od dłuższego czasu uraz biodra. Wobec tych absencji głównym kandydatem do wygrania wieloboju mężczyzn będzie Marek Kania.

W rywalizacji w ramach wielobojowych Mistrzostw Polski udział wezmą również uzdolnieni, nastoletni panczeniści. Na starcie stanie m.in. Wiktoria Dąbrowska, która podczas niedawnych mistrzostw świata juniorów w Inzell była trzecia na 500 m. "Dla trenerów pierwszej reprezentacji będzie to dodatkowa szansa, by zobaczyć na własne oczy, jak potencjalni kadrowicze spisują się w bezpośredniej rywalizacji z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami" - podsumowuje Niedźwiedzki.

Początek dwudniowych Mistrzostw Polski w wieloboju i wieloboju sprinterskim w Tomaszowie Mazowieckim w sobotę, 14 marca, o godzinie 10:00. Transmisja z obu dni zawodów będzie dostępna na YouTube, na kanale PZŁS oraz w sportowych kanałach Polsatu.

Władimir Semirunnij na drugim stopniu podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Andre Weening AFP

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

Władimir Semirunnij na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie 2026 DANIEL MUNOZ AFP

Władimir Semirunnij: Nie wierzę w medal, ja wiem, że on będzie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport