Było pięknie, ale to już koniec. Potwierdzają ws. Semirunnija, oficjalnie

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Piękny i pełen wspaniałych emocji sezon polskich panczenistów właśnie się kończy. Jego ostatnim aktem będą wielobojowe mistrzostwa Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Już teraz wiadomo, że będzie kilka absencji. Oficjalnie potwierdzono również, że na torze zobaczymy medalistę olimpijskiego Władimira Semirunnija. Kiedy dokładnie start imprezy i gdzie można ją obejrzeć?

Władimir Semirunnij
Władimir Semirunnij przysporzył polskim kibicom wiele radościBSR AgencyGetty Images

Wielobojowymi Mistrzostwami Polski w Tomaszowie Mazowieckim nasi panczeniści zakończą udany, owocujący w piękne i niezapomniane emocje, sezon. Biuro prasowe Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w oficjalnym komunikacie przesłanym do mediów potwierdza, że na torze będzie można zobaczyć w akcji Władimira Semirunnija, wicemistrza olimpijskiego z igrzysk Mediolan-Cortina 2026 i świeżo upieczonego brązowego medalistę mistrzostw świata w Heerenveen.

Gwiazdą numer jeden podczas MP w Tomaszowie Mazowieckim będzie bez wątpienia Semirunnij, który przeżywa najlepszy okres w swojej karierze
- zapewniono.

Najbliższy finałowy start Semirunnija komentuje Konrad Niedźwiedzki, szef misji olimpijskiej oraz dyrektor sportowy PZŁS. Sygnalizuje, że możliwość oglądania Władimira na torze może być inspiracją i motywacją dla młodych adeptów łyżwiarstwa szybkiego. "Władek jest profesjonalistą w każdym calu, kocha rywalizację i cieszymy się, że młodsi zawodnicy będą mogli z bliska podpatrzeć, jak na torze i poza nim pracuje wicemistrz olimpijski" - deklaruje.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki
Sportowe życie

Nawrocki z zarzutem zdrady narodowej. Atak na prezydenta po tej decyzji. "Hańba"

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Semirunnij gwiazdą wielobojowych Mistrzostw Polski. Kiedy start zawodów?

    Konrad Niedźwiedzki wyróżnia jeszcze, oprócz Władimira Semirunnija, Kaję Ziomek-Nogal oraz Damiana Żurka, którzy na igrzyskach we Włoszech pokazali się z dobrej stronie. "Na każdym kroku przez ostatnie lata powtarzaliśmy, że nasza reprezentacja jest rozwojowa, a zawodnicy mają wszelkie predyspozycje, aby walczyć o najwyższe cele. Miejsca osiągane przez Vladimira, Damiana czy Kaję, jasno wskazują, iż poczyniliśmy ogromne postępy i medale nie są dziełem przypadku, tylko ciężkiej, systematycznej pracy wykonanej razem ze sztabem szkoleniowym" - podkreśla.

    Na Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim wspomnianego Żurka nie zobaczymy. Zawodnik zmaga się bowiem z chorobą. Nieobecny będzie również Piotr Michalski, który leczy doskwierający mu od dłuższego czasu uraz biodra. Wobec tych absencji głównym kandydatem do wygrania wieloboju mężczyzn będzie Marek Kania.

    W rywalizacji w ramach wielobojowych Mistrzostw Polski udział wezmą również uzdolnieni, nastoletni panczeniści. Na starcie stanie m.in. Wiktoria Dąbrowska, która podczas niedawnych mistrzostw świata juniorów w Inzell była trzecia na 500 m. "Dla trenerów pierwszej reprezentacji będzie to dodatkowa szansa, by zobaczyć na własne oczy, jak potencjalni kadrowicze spisują się w bezpośredniej rywalizacji z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami" - podsumowuje Niedźwiedzki.

    Początek dwudniowych Mistrzostw Polski w wieloboju i wieloboju sprinterskim w Tomaszowie Mazowieckim w sobotę, 14 marca, o godzinie 10:00. Transmisja z obu dni zawodów będzie dostępna na YouTube, na kanale PZŁS oraz w sportowych kanałach Polsatu.

    Zobacz również:

    Daria Abramowicz, Iga Świątek
    Iga Świątek

    Burza po tym, co stało się między Świątek a Abramowicz na meczu. Puściły nerwy

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Zwycięzca w jasnej kurtce stoi na najwyższym stopniu podium z uniesionymi rękami, obok srebrny medalista w białym stroju oraz brązowy medalista w pomarańczowej kurtce, w tle flagi i kibice na trybunach.
    Władimir Semirunnij na drugim stopniu podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026Andre WeeningAFP
    Młody sportowiec z krótkimi włosami trzymający w dłoni srebrny medal olimpijski, ubrany w biały sportowy strój, uśmiecha się i patrzy wprost w obiektyw, drugą ręką wykonuje gest zwycięstwa.
    ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichDANIEL MUNOZ / AFPAFP
    Łyżwiarz szybki w biało-czerwonym stroju z polską flagą ściga się na lodowisku olimpijskim, w tle znajdują się pierścienie olimpijskie.
    Władimir Semirunnij na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie 2026DANIEL MUNOZAFP
    Władimir Semirunnij: Nie wierzę w medal, ja wiem, że on będzie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja