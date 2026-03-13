Było pięknie, ale to już koniec. Potwierdzają ws. Semirunnija, oficjalnie
Piękny i pełen wspaniałych emocji sezon polskich panczenistów właśnie się kończy. Jego ostatnim aktem będą wielobojowe mistrzostwa Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Już teraz wiadomo, że będzie kilka absencji. Oficjalnie potwierdzono również, że na torze zobaczymy medalistę olimpijskiego Władimira Semirunnija. Kiedy dokładnie start imprezy i gdzie można ją obejrzeć?
Wielobojowymi Mistrzostwami Polski w Tomaszowie Mazowieckim nasi panczeniści zakończą udany, owocujący w piękne i niezapomniane emocje, sezon. Biuro prasowe Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego w oficjalnym komunikacie przesłanym do mediów potwierdza, że na torze będzie można zobaczyć w akcji Władimira Semirunnija, wicemistrza olimpijskiego z igrzysk Mediolan-Cortina 2026 i świeżo upieczonego brązowego medalistę mistrzostw świata w Heerenveen.
Gwiazdą numer jeden podczas MP w Tomaszowie Mazowieckim będzie bez wątpienia Semirunnij, który przeżywa najlepszy okres w swojej karierze
Najbliższy finałowy start Semirunnija komentuje Konrad Niedźwiedzki, szef misji olimpijskiej oraz dyrektor sportowy PZŁS. Sygnalizuje, że możliwość oglądania Władimira na torze może być inspiracją i motywacją dla młodych adeptów łyżwiarstwa szybkiego. "Władek jest profesjonalistą w każdym calu, kocha rywalizację i cieszymy się, że młodsi zawodnicy będą mogli z bliska podpatrzeć, jak na torze i poza nim pracuje wicemistrz olimpijski" - deklaruje.
Semirunnij gwiazdą wielobojowych Mistrzostw Polski. Kiedy start zawodów?
Konrad Niedźwiedzki wyróżnia jeszcze, oprócz Władimira Semirunnija, Kaję Ziomek-Nogal oraz Damiana Żurka, którzy na igrzyskach we Włoszech pokazali się z dobrej stronie. "Na każdym kroku przez ostatnie lata powtarzaliśmy, że nasza reprezentacja jest rozwojowa, a zawodnicy mają wszelkie predyspozycje, aby walczyć o najwyższe cele. Miejsca osiągane przez Vladimira, Damiana czy Kaję, jasno wskazują, iż poczyniliśmy ogromne postępy i medale nie są dziełem przypadku, tylko ciężkiej, systematycznej pracy wykonanej razem ze sztabem szkoleniowym" - podkreśla.
Na Arenie Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim wspomnianego Żurka nie zobaczymy. Zawodnik zmaga się bowiem z chorobą. Nieobecny będzie również Piotr Michalski, który leczy doskwierający mu od dłuższego czasu uraz biodra. Wobec tych absencji głównym kandydatem do wygrania wieloboju mężczyzn będzie Marek Kania.
W rywalizacji w ramach wielobojowych Mistrzostw Polski udział wezmą również uzdolnieni, nastoletni panczeniści. Na starcie stanie m.in. Wiktoria Dąbrowska, która podczas niedawnych mistrzostw świata juniorów w Inzell była trzecia na 500 m. "Dla trenerów pierwszej reprezentacji będzie to dodatkowa szansa, by zobaczyć na własne oczy, jak potencjalni kadrowicze spisują się w bezpośredniej rywalizacji z dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami" - podsumowuje Niedźwiedzki.
Początek dwudniowych Mistrzostw Polski w wieloboju i wieloboju sprinterskim w Tomaszowie Mazowieckim w sobotę, 14 marca, o godzinie 10:00. Transmisja z obu dni zawodów będzie dostępna na YouTube, na kanale PZŁS oraz w sportowych kanałach Polsatu.