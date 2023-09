Burza wokół zawieszonej gwiazdy. Komunikat POLADA nie zostawia złudzeń

We wtorek w mediach gruchnęła informacja o nowej aferze dopingowej z udziałem polskiej sportsmenki, Natalii Maliszewskiej. Zawodniczce, medalistce mistrzostw świata i Europy, a także triumfatorce zawodów Pucharu Świata, grozi kara do dwóch lat dyskwalifikacji.

Związek stanął w obronie zawodniczki. Kilka minut spóźnienia może zaważyć na przyszłości Maliszewskiej

"W dniach 17-20.11.2022 r. w obiekcie sportowym w Białymstoku, w którym trenuje zawodniczka, odbywały się zawody ISU Junior Challange, co powodowało, że treningi reprezentacji Polski miały zmienne godziny ich przeprowadzenia, z uwagi na konieczność dopasowania się do terminarza zawodów. Zdarzały się więc sytuacje, że treningi były przesuwane na inne godziny. W późnych godzinach wieczornych 18.11.2022 r. zawodniczka dowiedziała się, że następnego dnia godziny treningu zostały zmienione i trenować będzie wcześnie rano. Jako swoje miejsce pobytowe na ten dzień, w godzinach od 7 do 8, miała wskazane swoje miejsce zamieszkania, które oddalone jest 5 minut od obiektu sportowego. Nie mając pewności, że trening faktycznie się odbędzie nie zmieniła swoich danych. Gdy tylko zorientowała się, że kontrola antydopingowa jest obecna w jej miejscu zamieszkania, a ona przebywała w tym czasie w obiekcie sportowym, skontaktowała się telefonicznie z kontrolorem i następnie kilka minut po 8 stawiła się w swoim miejscu zamieszkania (co potwierdza protokół kontroli antydopingowej). Następnie kontroler antydopingowy po potwierdzeniu tego w POLADA przeprowadził kontrolę antydopingową i pobrał od pani Maliszewskiej próbkę. Ta kontrola antydopingowa również nie wykazała obecności żadnej substancji zabronionej. Następnie po tej sytuacji była ponownie kontrolowana - również w tym wypadku pobrane próbki były czyste." - czytamy w komunikacie.