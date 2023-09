Burza w norweskim narciarstwie. Gwiazdy nadal bez porozumienia z federacją

Konflikt sportowców z federacją zaczął się już kilka miesięcy temu. O ile początkowo wydawało się, że to zwykła niezgodność na tle finansowym i marketingowym, która szybko zostanie rozstrzygnięta, o tyle obecnie kibice w Norwegii zaczynają się martwić, że ryzyko absencji ich gwiazd w Pucharze Świata staje się coraz poważniejsze. Problem dotyczy trzech zawodników - alpejczyków Lucasa Braathena i Alexandra Aamodta Kilde oraz biegacza Johannesa Hoesflota Klaebo . Pål Kleven, prawnik reprezentujący sportowców, w liście przesłanym do Norweskiego Związku Narciarskiego zapewnił, że żaden z trójki narciarzy nie ma zamiaru podpisać porozumienia .

O co chodzi? Sprawa dotyczy wizerunku zawodników i swobodnego decydowania o swoich prawach marketingowych. Sportowcom zależy oczywiście na możliwie jak największej niezależności, natomiast związek chce mieć w tej dziedzinie równie wiele do powiedzenia. Konflikty na tym tle wybuchały już w przeszłości, jednak do tej pory nie miały aż takiej skali.