Burza po słowach olimpijki. Oto prawda, pilot ogłasza. "Naprawdę możemy"

Wojciech Kulak, Interia Sport: Do bobslejów trafił pan z judo. Sporty walki przydały się do czegoś w obecnie uprawianej dyscyplinie?

Jakub Zakrzewski, polski bobsleista: - Może tyle, że nie bałem się upadków. Nie robiły one na mnie większego wrażenia, byłem przygotowany do potencjalnych uderzeń, wstrząsów i tego typu rzeczy.

Długo trenował pan judo?

- Trzynaście lat, więc kawał czasu. Zaczęło się jakoś od trzeciej klasy podstawówki, o ile dobrze pamiętam.

Pełni pan obecnie rolę pilota. To chyba kluczowa postać całej załogi?

- Zdecydowanie, nie umniejszając roli chłopaków. Oni za to muszą pchać mocno na starcie, żeby dać nam dobry czas startu. Cała reszta zależy już ode mnie. Czyli to jaką linią przejedziemy i jaki wynik ostatecznie osiągniemy. Wszystko to już jest w moich rękach.

Jak wygląda proces przypisywania odpowiednich ról dla poszczególnych zawodników?

- Nie wiem jak to wygląda u różnych drużyn, bo zakładam, że każdy może mieć inny proces rekrutacji. U nas zaczęliśmy od testów z psychologiem sportu, żeby określić predyspozycje mentalne. Później były testy bardziej fizyczne, typu czas reakcji, refleks, spostrzegawczość. Dopiero na tej podstawie określone zostały osoby, które mogłyby mieć predyspozycje właśnie do roli pilota. I między innymi ja znalazłem się w tym gronie. Ostatnim etapem jest jazda monobobem na pierwszym zgrupowaniu na lodzie, w październiku. To tam podjęta zostaje ostateczna decyzja kto się nadaje, a kto niestety nie.

Jazda bobslejem to pewnie ogromna adrenalina. Mam tu na myśli prędkość oraz obciążenia. Kolejna górska rzeczywiście wymięka?

- Jak się chwilę pojeździ bobslejami, to parki rozrywki już nie robią wrażenia. Najszybciej w Europie jeździ się w Sankt Moritz, tam czwórką osiąga się 150 kilometrów na godzinę. Natomiast na świecie 155 kilometrów na godzinę można uzyskać w Whistler. Tam takie prędkości są na porządku dziennym. A co do przeciążeń, to na niektórych torach sięgają nawet do 7G. Są to jednak tylko chwilowe przeciążenia, podczas wjazd na wiraż. Są one odczuwalne głównie dla chłopaków siedzących z tyłu.

Startujecie regularnie w Pucharze Świata. Musicie dokładać po to, żeby brać udział w zawodach czy możecie w tym przypadku liczyć na pomoc związku?

- Związek w pełni finansuje wszystko. Zgrupowania letnie, zimowe. Do tego przejazdy, diety, które dostajemy. My do interesu nie dokładamy nic.

Po igrzyskach olimpijskich głośno zrobiło się o sprzęcie. I to właśnie w waszej dyscyplinie, bo w język nie gryzła się Linda Weiszewski. W przypadku mężczyzn sytuacja wygląda równie źle? Też macie Seicento, a czołówka Porsche?

- Ja bym chciał sprostować całą tę wypowiedź, bo to tak nie do końca wygląda jak Linda to określiła. Faktycznie jest tak, że Niemcy i Amerykanie mają sprzęt, który produkują tylko i wyłącznie dla siebie. Oni opracowują go u siebie w kraju, przez ich miejscowe firmy i nie sprzedają go nigdzie dalej. Nie udostępniają tej technologii, więc faktycznie są z przodu. I wydają na to kolosalne kwoty. Mam na przykład informację z pierwszej ręki, że Niemcy wydają na opracowanie nowych bobslei 3,5 miliona euro raz na trzy lata. Żeby nie skłamać, to jest nasz budżet na dwanaście lat. Dlatego nie mamy do nich podjazdu.

Natomiast bobslejami, którymi obecnie dysponujemy, jeździ cała reszta świata, czyli około pięćdziesiąt ekip męskich oraz trzydzieści kobiecych. Więc my naprawdę możemy się z nimi ścigać. Chociażby ten sprzęt, który miały dziewczyny, był w stanie rywalizować o czołową dziesiątkę. Dodatkowo one potrafiły na nim wygrać Puchar Europy, być w TOP 10 w zeszłym sezonie na Pucharze Świata. O czymś to świadczy. U nas jest drobna różnica, ponieważ my nie mamy czwórki. Związek nam wypożycza najlepszą, jaka jest dostępna. Dlatego nie odstajemy na tle sprzętowym. Są plany, żeby niedługo taką czwórkę kupić, już nową. Dzięki temu będziemy mogli spokojnie rywalizować z resztą świata na podobnym poziomie.

Niestety nie oglądaliśmy was podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. Dużo zabrakło do zakwalifikowania się?

- Dużo i niedużo. W sekundach licząc, to dosłownie parę sekund. Uważam, że ten sezon i tak był niezły, biorąc pod uwagę, że mieliśmy niecałe półtora roku na przygotowania. Jesteśmy nową ekipą po drobnych przejściach z poprzednimi pilotami, którzy już nie jeżdżą. Musiałem tak naprawdę podjąć się tej roli z doskoku. Związek mi zaufał, trener także mnie pchał mocno. Wyszło finalnie tak, że ścigaliśmy się z najlepszymi i byliśmy w stanie nawiązać rywalizację. Minimalnie jednak nam zabrakło doświadczenia.

Jakie były kryteria awansu?

- U mężczyzn trzeba było być w TOP 25 w rankingu łączonym, czyli dwójek oraz czwórek.

Rozumiem, że nie poddajecie się i igrzyska za cztery lata pozostają waszym głównym celem?

- Oczywiście, że tak. Mieliśmy niedawno podsumowanie w związku tego czterolecia. Zostały przy okazji określone plany na kolejne cztery lata. Wiem, że związek ma ambitne plany, żeby co najmniej dwie ekipy męskie i jedną damską wysłać na następne igrzyska. Wszystko jest pod to przygotowywane i na tym będziemy się wszyscy skupiać.

W czym pana zdaniem tkwi największy problem polskich bobslejów?

- Moim zdaniem sprzęt mamy taki, żeby rywalizować. Więc tutaj to nie jest moim zdaniem problem. Oczywiście, że fajnie byłoby mieć tor. Można byłoby wtedy potestować płozy oraz sprzęt na bieżąco, robić tych ślizgów pięć razy więcej przed sezonem niż możemy teraz robić na innych torach. Mamy limity jak przyjeżdżamy na inny obiekt za granicą. Myślę, że naszym największym problemem może być to, że potrzebujemy większej liczby osób. Żeby jak najwięcej osób trenowało tę dyscyplinę. Obecnie jest nas z 10-15 osób. Ale potrzeba ich więcej, żeby było w czym wybierać. Żeby była też rywalizacja wewnątrz kadry, każdy bardziej się starał. I tutaj myślę, że trzeba byłoby jeszcze coś podziałać.

Sprzęt w bobslejach to podstawa. Ale ważniejsze jest doświadczenie pilota

Co jest kluczem do sukcesu w bobslejach? Wasza dyscyplina nazywana jest zimową Formułą 1. A właśnie w królowej motorsportu liczy się obecnie głównie samochód.

- Sprzęt jest szalenie istotnym elementem i tacy Niemcy pokazują, że oni nawet popełniając błędy, potrafią zjechać szybko. Ten bob im po prostu jedzie. To podejrzewam jest kwestia zawieszenia jakie mają. Dochodzą do tego różne ustawienia, które mogą testować, bo mają u siebie cztery tory. Natomiast równie istotne, a może nawet ważniejsze jest doświadczenie pilota. Jest różnica między pilotem, który jeździ z dwa sezony tak jak ja, a kimś kto już jest w tym sporcie 10 czy 15 lat. On tych ślizgów ma zrobionych z 2 czy 3 tysiące. Ja na razie 200. Więc on jest w stanie zareagować lepiej, szybciej w lepszym miejscu niż ja. Ja po prostu jeszcze tego nie przerobiłem.

Poza uprawianiem sportu chodzicie wszyscy do normalnej pracy?

- Obecnie musimy chodzić do pracy. Seweryn Sosna i Jonathan Lourimi dostali teraz stypendium za dobre miejsce w mistrzostwach świata juniorów. To może im wystarczy, bo są wciąż młodzi i jeszcze studiują. Natomiast reszta chłopaków jest bardziej w moim wieku, czyli ma około 30 lat. Pracujemy, żeby potem móc trenować zimą. Żeby po prostu wyjechać bez przeszkód, bo wyjeżdżamy na około 3-4 miesiące.

Głośnym echem w Polsce odbiła się zeszłotygodniowa konferencja dotycząca powstania toru kompozytowego w Karpaczu. Wy jako bobsleiści też z niego skorzystacie czy prędzej to obiekt pod saneczkarstwo i skeleton?

- Wydaje mi się, że tak jak mówisz, będzie on zrobiony głównie pod saneczkarstwo czy skeleton. Bobsleje są dużo większe oraz cięższe. Potrzebna byłaby bardziej skomplikowana konstrukcja. Trzeba byłoby to inaczej stworzyć. Zobaczymy, może powstanie konstrukcja, która pozwoli, żeby przejechać sobie kilka wiraży naszym sprzętem. Na razie brakuje konkretnych informacji, trzeba poczekać.

Gdyby można było cofnąć czas, zostałby pan kolejny raz bobsleistą? W Polsce nie macie w końcu łatwo.

- Ja po prostu zakochałem się w tym sporcie, więc wydaje mi się, że podjąłbym identyczną decyzję. Ta dyscyplina generuje mnóstwo fantastycznych przeżyć. Niezależnie od tego czy jest dobrze z finansami czy też nie. To wszystko da radę tak pogodzić, że można mieć dużo radochy z tego sportu i go trenować. To też jest niszowa dyscyplina na świecie. Poza Niemcami oraz paroma wyjątkami, to raczej nikt na tym sporcie nie zarabia. Taka jest prawda.

Ostatnio też głośno o plotkach związanych z usunięciem sportów saneczkowych z programu igrzysk. To według pana jest naprawdę realne?

- Rzeczywiście też te plotki do mnie dotarły. One pojawiają się już od pewnego czasu. Wydaje mi się mało prawdopodobne, że dyscypliny te zostaną usunięte z igrzysk. Wiem, że na kolejnych dwóch edycjach na pewno będą. Może dojdzie do drobnych zmian, okroją obsadę, ale nic więcej się nie stanie. To jest zbyt fajny sport. Zbyt ciekawie się go ogląda oraz zbyt dużo państw jest zaangażowanych w jego rozwój, żeby tak po prostu zrezygnować.

Poza tym zmagania we Włoszech uzbierały mnóstwo osób przed telewizorami. Mowa podobno o milionowej oglądalności.

- No właśnie. Myśląc zdroworozsądkowo, czym w sumie moglibyśmy zastąpić bobsleje, skeleton oraz saneczkarstwo?

Pojawił się absurdalny pomysł związany z piłką ręczną (śmiech).

- Może chłopaki będą latać po lodzie (śmiech). Wydaje mi się, że nie wyrzucą bobslei. Być może będą te igrzyska robione w krajach, gdzie te tory już funkcjonują. Żeby po prostu nie angażować dużych kosztów, bo pracochłonne oraz drugie jest zbudowanie nowego toru.

Skoro w Polsce nie mamy choćby jednego toru, to gdzie dokładnie przygotowujecie się do zawodów?

- Najczęściej wyjeżdżamy do Lillehammer. Tam tor jest też najszybciej mrożony i stanowi fajne połączenie trudności oraz szybkości jazdy. Na tym obiekcie można fajnie wdrożyć się w sezon, więc dlatego stawiamy na to konkretne miejsce. Teraz może będą jakieś plany, żeby jeździć dodatkowo do Francji, do La Plagne. To tam mają być następne igrzyska i właśnie dlatego. Ale jeszcze zobaczymy. Mamy troszkę czasu do namysłu.

W przeszłości poruszenie w polskim sporcie wywołało wasze oświadczenie, w którym ogłosiliście rezygnację z dalszych startów. Powodem było odejście trenera. Taka terapia wstrząsowa pozytywnie podziałała na rozwój tego sportu w naszym kraju?

- Teraz mogę porównać sobie jak było w polskim związku wcześniej, a jak jest obecnie. I muszę przyznać, że różnica jest kolosalna. Mamy zapewnione absolutnie wszystko, zawodnicy moim zdaniem nie powinni na nic narzekać, bo nie musimy do niczego dokładać. Mamy wszystkie wyjazdy, wszystkie obozy. Do tego cały sprzęt, który jest potrzebny. Jest on na odpowiednim poziomie, żeby móc konkurować z innymi. A tego w poprzednich latach nie było. Wtedy to niczego nie było… Jest więc zupełnie inaczej, dużo lepiej, dzięki czemu czujemy się zadowoleni. Mega się cieszę, że widać progres. Że to się wszystko rozwija. Pomimo, że mamy mało osób i dofinansowania z ministerstwa nie są największe. Wszystko idzie w fajnym kierunku. Trafili się po prostu ludzie z pasją do prowadzenia tego. To właściwy sposób, żeby to rozwijać.

Za wami choćby materiał z popularnym youtuberem AJ-em. Może dzięki niemu pojawili się jacyś dodatkowi chętni do spróbowania dyscypliny?

- Teraz właśnie szykują się nabory, więc na pewno podpytam chłopaków, skąd mieli informację, czy od AJ-a czy skąd się wiedzieli. Na pewno zrobiło się głośno i super. Materiał wyszedł naprawdę fajnie. Widziałem, że zrobił dużo wyświetleń na YouTube. Wszyscy generalnie fajnie się bawiliśmy. AJ to też mega w porządku osoba, taka zajawkowa. Bardzo mu się podobało, chociaż nie ukrywał, że był mocno zestresowany na początku.

W sumie kto by nie był…

- No dokładnie. W Lillehammer wyciągaliśmy jednak te 135 na godzinę, więc robi wrażenie. Musiał się do wszystkiego szybko zaadaptować. Mieliśmy trochę ograniczony czas. Łącznie trzy ślizgi mogliśmy zrobić, więc był ogień.

Sami odezwaliście się do AJ-a?

- Paweł Sarnecki postanowił do niego napisać. Próbowaliśmy się zgrać, trochę to zajęło, bo miał być rok wcześniej, ale były trudności organizacyjne. W końcu jednak udało się go zaprosić i udało nam się podziałać.

Szykuje się jakaś powtórka w najbliższych latach?

- Jeszcze nie wiemy, ale nie wykluczamy. Być może w przyszłości go znów zaprosimy, żeby może sam sobie próbował zjechać.

Mamy początek marca, zakończyły się igrzyska. Czy to już koniec bobslejowego sezonu?

- Kadra A ma już koniec sezonu. Kadra B pojechała do Francji na tydzień treningów szkoleniowych dla nowych zawodników oraz pilotów. Wybrał się tam między innymi Jonathan Lourimi, który miał medal na mistrzostwach świata juniorów. Wszyscy tam trenują, to taki Develpoment Program organizowany przez międzynarodową federację. Pobędą tam tydzień i mamy koniec sezonu. Chwila odpoczynku, a następnie startują przygotowania do kolejnego.

Polscy bobsleiści w akcji Jakub Zakrzewski materiały prasowe

Jakub Zakrzewski Jakub Zakrzewski materiały prasowe

Polska kadra bobsleistów oraz bobsleistek Jakub Zakrzewski materiały prasowe

