Broni Kryształowej Kuli, dotąd... nie był na śniegu. A zegar tyka

Austriak, który ma za sobą kapitalny sezon 2022/2023 w teorii powinien już być w finałowym etapie przygotowań do kolejnych miesięcy zmagań. Przekonuje, że tak jest w istocie, choć nie przebiegały one do końca tak, jak można to sobie wyobrażać. Dość powiedzieć, że młody dwuboista niemal w ogóle... nie biegał na śniegu.