Amerykanka Mirai Nagasu, brązowa medalistka zimowych igrzysk w Pjongczangu w drużynie w łyżwiarstwie figurowym, porzuciła na razie treningi i w czasie pandemii koronawirusa pomaga rodzicom w prowadzeniu zagrożonej bankructwem restauracji.

Razem z przyjacielem nie tylko przygotowała plan ratunkowy dla restauracji rodziców w miejscowości Arcadia w Kalifornii. Pomaga także w załatwieniu formalności kredytowych i zaangażowała się w dowożenie przygotowanych posiłków.

"Myślę, że moi rodzice nadal starają się osłaniać mnie przed trudnościami życia. Teraz nadszedł jednak czas, bym wkroczyła do akcji. Przypadkowo przyznali, że sytuacja nie jest dobra - pewnego dnia dostali zaledwie 10 zamówień, a to nie wystarczy, by przetrwać" - powiedziała portalowi nbclosangeles.com 27-letnia Amerykanka, której rodzice są emigrantami z Japonii.



Finansowanie pracy restauracji pochodzi głównie z dotacji charytatywnych, a posiłki dostarczane są przede wszystkim pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej.



W USA liczba zmarłych na COVID-19 przekroczyła 50 tys., co oznacza, że kraj ten jest obecnie najbardziej na świecie dotknięty pandemią koronawirusa. Liczba zgonów podwoiła się w ciągu 10 dni, potwierdzono zaś ponad 870 tys. przypadków zakażenia.



Zdjęcie Mirai Nagasu / AFP

olga/ cegl/