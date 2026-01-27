Borek zaapelował do ministra rządu Tuska, w tle wielka afera. "Głupota za głupotą"

Coraz bliżej do najważniejszej imprezy sezonu 2025/2026 w sportach zimowych, czyli igrzysk olimpijskich we Włoszech. Z każdym dniem pojawia się coraz więcej informacji ws. występu "Biało-Czerwonych" w tych zmaganiach. Sprawę ucisza jednak wielka afera, jaka wybuchła na linii Adam Małysz - Radosław Piesiewicz. W końcu Polski Komitet Olimpijski podważył już dwie decyzję Polskiego Związku Narciarskiego i zmienił dwie nominacje olimpijskie.

Prezesi wspomnianych związków nadali już w swoim kierunku odpowiednie stanowiska. Nie brakuje także wielu niedopowiedzeń między nimi. W końcu niedawno oficjalnie ogłoszono, że chorążym Polaków na ceremonii rozpoczęcia igrzysk będzie Kamil Stoch, czyli skoczek narciarski. Jak się okazuje, o tym pojęcia nie miał wspomniany już Małysz, a wszystko dokładnie opowiedział w rozmowie z Interią.

- Pan Piesiewicz, pomijając związek, zadzwonił bezpośrednio do Kamila, pytając go czy się na to zgodzi - tłumaczył.

W całej sprawie wypowiadają się nie tylko działacze, a także dziennikarze. I to nie tylko związani ze sportami zimowymi, bowiem głos zabrał także Mateusz Borek, czyli komentator sportowy kojarzony głównie z piłką nożną. Ten za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował m.in. do ministra z rządu Donalda Tuska.

Borek komentuje jasno. Nagle wezwanie Rutnickiego

52-latek uważa, że całe zamieszanie to wielki bałagan. Do tego prezesi, zamiast dojść do zgody popełniają kolejne błędy. Zdaniem Borka jest to wielki wstyd. Do tego do działania wezwał Jakuba Rutnickiego, czyli aktualnego ministra sportu i turystyki.

- Tam jest piękny bałagan. Błąd za błędem, głupota za głupotą. Wzajemne podważanie i ośmieszanie. Czy minister sportu może to ogarnąć? Bo to jest wstyd totalny. Ciekaw jestem ilu na IO pojedzie działaczy, a ile medali i miejsc punktowanych przywieziemy - napisał.

Igrzyska olimpijskie odbędą się we Włoszech, a gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Początek rywalizacji zaplanowany jest na 6 lutego, a koniec na 22.

