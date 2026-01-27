Partner merytoryczny: Eleven Sports

Borek zaapelował do ministra rządu Tuska, w tle wielka afera. "Głupota za głupotą"

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo głośno w mediach i nie tylko jest o aferze na linii Adam Małysz - Radosław Piesiewicz, czyli prezesach odpowiednio PZN i PKOl. Wszystko ze względu na skład reprezentacji Polski na nadchodzące igrzyska olimpijskie, a także dość średnią komunikację między związkami. Całą aferę skomentował Mateusz Borek, który do tablicy wezwał Jakuba Rutnickiego, ministra sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska.

Dwóch mężczyzn w średnim wieku w eleganckich kurtkach sportowych, jeden z nich łysy i nosi okulary, drugi z krótkimi brązowymi włosami, obaj patrzą w różne strony z poważnym wyrazem twarzy. Tło rozmyte, pozwala skupić uwagę na postaciach.
Mateusz Borek i Jakub RutnickiSzymon Spiradek / Arena Akcji/NEWSPIX.PL/ PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Coraz bliżej do najważniejszej imprezy sezonu 2025/2026 w sportach zimowych, czyli igrzysk olimpijskich we Włoszech. Z każdym dniem pojawia się coraz więcej informacji ws. występu "Biało-Czerwonych" w tych zmaganiach. Sprawę ucisza jednak wielka afera, jaka wybuchła na linii Adam Małysz - Radosław Piesiewicz. W końcu Polski Komitet Olimpijski podważył już dwie decyzję Polskiego Związku Narciarskiego i zmienił dwie nominacje olimpijskie.

Zobacz również:

Danielle Collins
Sportowe życie

Rywalka Świątek odpuściła, sama to ogłosiła. Szokujące wyznanie stało się faktem

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Prezesi wspomnianych związków nadali już w swoim kierunku odpowiednie stanowiska. Nie brakuje także wielu niedopowiedzeń między nimi. W końcu niedawno oficjalnie ogłoszono, że chorążym Polaków na ceremonii rozpoczęcia igrzysk będzie Kamil Stoch, czyli skoczek narciarski. Jak się okazuje, o tym pojęcia nie miał wspomniany już Małysz, a wszystko dokładnie opowiedział w rozmowie z Interią.

    - Pan Piesiewicz, pomijając związek, zadzwonił bezpośrednio do Kamila, pytając go czy się na to zgodzi - tłumaczył.

    W całej sprawie wypowiadają się nie tylko działacze, a także dziennikarze. I to nie tylko związani ze sportami zimowymi, bowiem głos zabrał także Mateusz Borek, czyli komentator sportowy kojarzony głównie z piłką nożną. Ten za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelował m.in. do ministra z rządu Donalda Tuska.

    Borek komentuje jasno. Nagle wezwanie Rutnickiego

    52-latek uważa, że całe zamieszanie to wielki bałagan. Do tego prezesi, zamiast dojść do zgody popełniają kolejne błędy. Zdaniem Borka jest to wielki wstyd. Do tego do działania wezwał Jakuba Rutnickiego, czyli aktualnego ministra sportu i turystyki.

    Zobacz również:

    Marc-Andre ter Stegen w barwach Girony
    La Liga

    Debiut Ter Stegena na ustach Hiszpanów. Wszystko po tym, co stało się w 96. minucie

    Igor Szarek
    Igor Szarek

      - Tam jest piękny bałagan. Błąd za błędem, głupota za głupotą. Wzajemne podważanie i ośmieszanie. Czy minister sportu może to ogarnąć? Bo to jest wstyd totalny. Ciekaw jestem ilu na IO pojedzie działaczy, a ile medali i miejsc punktowanych przywieziemy - napisał.

      Igrzyska olimpijskie odbędą się we Włoszech, a gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Początek rywalizacji zaplanowany jest na 6 lutego, a koniec na 22.

      Tak będzie wyglądał skład reprezentacji Polski na ZIO 2026. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Paweł Wąsek
      Skoki Narciarskie

      Polscy skoczkowie w trudnej sytuacji. Przykra diagnoza, nagle takie słowa o Wąsku

      Anna Dymarczyk
      Anna Dymarczyk
      Mężczyzna w średnim wieku o ciemnych włosach, ubrany w elegancki garnitur oraz białą koszulę, patrzy w bok. W uchu ma słuchawkę, co sugeruje udział w transmisji lub nagraniu telewizyjnym. Tło zamazane, skupienie na twarzy mężczyzny.
      Mateusz BorekGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
      Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
      Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
      Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
      Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja