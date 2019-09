Dwukrotna mistrzyni olimpijska w bobslejach Kaillie Humphries będzie reprezentować USA. Jej rodzima federacja zgodziła się na zmianę barw po tym, jak 34-letnia Kanadyjka poślubiła Amerykanina Travisa Armbrustera, również byłego bobsleistę.

- To nie była łatwa decyzja, a jeszcze trudniej przejść nad nią do porządku dziennego. Wraz z naszymi udziałowcami szczegółowo przeanalizowaliśmy wszystkie czynniki w tym skomplikowanym procesie odejścia potencjalnej medalistki do ekipy jednego z naszych największych rywali - przyznano w komunikacie kanadyjskiej federacji.

Wcześniej we wrześniu Humphries zapowiedziała, że nie będzie już reprezentować swojego ojczystego kraju, o ile nie zmienią się władze związku. W barwach Kanady startowała przez 15 lat, ale konflikt zaczął się, kiedy jej zdaniem zbyt nonszalancko potraktowano jej skargę dotyczącą znęcania się, złożoną w ubiegłym roku.

- Cały czas na to liczyliśmy. Nie możemy się doczekać początku pracy z Kaillie - zaznaczył trener amerykańskich bobsleistek Mike Kohn.

Humphries jest także dwukrotną złotą medalistką mistrzostw świata oraz czterokrotną triumfatorką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.