Bez Kubackiego i Żyły ani rusz. Bardzo dalekie miejsce Polaków w Klingenthal

Już w sobotę, dzień po konkursie indywidualnym, wiadomo było, że Polska wystąpi w mikście mocno osłabiona. Nie dość, że do niemieckiej miejscowości nie przyjechał Kamil Stoch, to jeszcze trener Thomas Thurnbichler świadomie wycofał ze startu Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę - obaj mają przed sobą obowiązki sponsorskie i przed nowym tygodniem szybciej wyjechali w drogę powrotną do Polski.