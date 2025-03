Andrzej Duda hucznie zapowiadał inwestycję, a teraz Polsce grozi kompromitacja. Zostały godziny

Robimy wszystko, by te tak ważne zawody się odbyły. Od pewnego czasu prowadzimy działania, by doprowadzić do szczęśliwego finału. Chcemy maksymalnie uporządkować tę inwestycję. Pełną odpowiedzialność za szybką realizację doprowadzenia budowy hali do końca bierze na siebie teraz centrala COS w Warszawie. Teraz to ona będzie koordynować wszystko. Mam nadzieję i widzę taką szansę na to, że ten obiekt jesienią zostanie oddany do użytku. W kontekście igrzysk i znakomitej formy naszych łyżwiarzy, nie możemy stracić tych dwóch prestiżowych imprez. To jest dla nas priorytet. Proszę tylko zobaczyć, kiedy ta inwestycja miała zostać zakończona. To miał być rok 2023

~ powiedział wiceminister sportu w rozmowie z Interia Sport.