Marcin Bachanek został akademickim mistrzem świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 metrów. To trzeci medal "Biało-Czerwonych" na trwającej od wtorku imprezie w Amsterdamie.

- Miałem najlepszą życiówkę, znałem rywali i wiedziałem, że jeśli dobrze przejadę to mogę wygrać. Dobrze zrealizowałem taktykę. Pierwszą rundę chciałem przejechać szybko, drugą jeszcze dołożyć, a później to już ile się da - mówił Bachanek kilka minut po zejściu z lodu.

Trener polskich zawodników Ryszard Białkowski chwalił realizację taktyki przez Bachanka. - Bardzo cieszy to pierwsze miejsce, bo powiem szczerze, że liczyłem na medal, ale nie do końca wierzyłem w złoty. Towarzystwo było bardzo wyrównane i mocne. Marcin świetnie taktycznie przebiegł ten dystans. Warunki nie pozwalały na lepszy rezultat, ale wystarczyło to na pierwsze miejsce - mówił Białkowski.

Piąty w rywalizacji na 1500 metrów był Dawid Burzykowski, a jedenasty Jan Świątek. - Dawid bardzo dobrze pojechał, też równo i na jego możliwości to piąte miejsce jest równie wysokie - dodał Białkowski.

- W czwartek mam drużynówkę, w piątek bieg ze startu wspólnego i na pewno będę z luźniejszą głową podchodził do pozostałych biegów, ale oczywiście dalej profesjonalnie - powiedział Bachanek.

Niestety, nie udało się zdobyć medalu w rywalizacji na 1500 metrów kobiet. Karolina Gąsecka była bardzo blisko podium, ale straciła dwie dziesiąte sekundy i zajęła czwarte miejsce. - Karolina troszkę na własne życzenie była czwarta, bo mogła stanąć na podium. Niestety, nie wytrzymała chyba mentalnie w końcówce i nie ukończyła biegu tak, jakbyśmy chcieli. Trochę to boli, ale mam nadzieję, że wyciągnie wnioski na przyszłość - komentował Białkowski. Dziesiąta była na tym samym dystansie Olga Kaczmarek.

To nie koniec zmagań na środę, bo organizatorzy zaplanowali późnym wieczorem rywalizację w biegach najdłuższych - o 21.15 rozpocznie się rywalizacja na 5000 metrów kobiet z udziałem Magdaleny Czyszczoń, a od godziny 22 na torze rywalizować będą panowie w biegu na 10 tysięcy metrów. W stawce znalazł się Polak Szymon Palka.

Medal Bachanka jest pierwszym złotym Polaków na akademickich mistrzostwach świata w Amsterdamie. We wtorek w rywalizacji na 500 metrów kobiet srebro wywalczyła Kaja Ziomek, a brąz Andżelika Wójcik. Impreza zakończy się w piątek.