W oficjalnym komunikacie CAS przekazano, że Kamiła Walijewa dopuściła się naruszenia przepisów antydopingowych, wobec czego zastosowano wobec niej surową karę czteroletniej dyskwalifikacji . Sankcja swój bieg zaczyna z datą wsteczną, począwszy od 25 grudnia 2021 roku. Niewielkim pozytywem dla Rosjanki jest informacja, kiedy zawieszenie dobiegnie końca. Wydarzy się to na około siedem tygodni przed startem igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo , które odbędą się w lutym 2026 roku.

Kamiła Walijewa ukarana, a przy okazji skrzywdzona? Głos z USA