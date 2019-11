Alpejski PŚ. Kontuzjowana Mowinckel nie wystąpi do końca sezonu

Z powodu kolejnej poważnej kontuzji kolana wicemistrzyni olimpijska w zjeździe Ragnhild Mowinckel nie wystąpi do końca dopiero co rozpoczętego sezonu alpejskiego Pucharu Świata - poinformowała we wtorek 27-letnia norweska zawodniczka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stracił narty podczas skoku. Bolesny upadek narciarza. Wideo © 2019 Associated Press

W mediach społecznościowych przekazała, że w zeszłym tygodniu ponownie zerwała więzadło podczas treningu w Norwegii.

Reklama

Wcześniej Mowinckel borykała się już z ciężkim urazem kolana. Pierwszej kontuzji doznała zaledwie kilka tygodni po zdobyciu w lutym w Szwecji brązowego medalu mistrzostw świata w kombinacji.

Podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku Norweżka sięgnęła po srebro w zjeździe. Zwyciężyła Włoszka Sofia Goggia, a trzecia była słynna Amerykanka Lindsey Vonn.

Zdjęcie Ragnhild Mowinckel / Newspix