Niesamowity przebieg miał slalom gigant alpejskiego Pucharu Świata we włoskim Sestriere. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły reprezentantka gospodarzy Federica Brignone i Słowaczka Petra Vlhova, a trzecia Amerykanka Mikaela Shiffrin straciła do nich zaledwie jedną setną sekundy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hokej. Cracovia - Unia 5-3. Zupanczić i Rohaczek po meczu. Wideo INTERIA.TV

Na półmetku prowadziła Brignone, mając przewagę 0,17 s nad Vlhovą. Trzecia ze stratą 0,36 była Niemka Viktoria Rebensburg, a czwarta liderka klasyfikacji PŚ Shiffrin - 0,42. Amerykanka utrzymała pozycję liderki klasyfikacji generalnej PŚ.

Reklama

W drugim przejeździe najlepsza była Shiffrin, a za nią - ze stratą 0,23 i 0,24 - uplasowały się Szwajcarka Wendy Holdener i Vlhova. Brignone uzyskała piąty czas, zaś Rebensburg - 14.

W klasyfikacji końcowej Brignone i Vlhova osiągnęły ten sam rezultat, a z kolei Shiffrin była gorsza o zaledwie 0,01.

W punktacji generalnej wciąż prowadzi zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych - 946 pkt, a za nią są Vlhova - 713 i Brignone - 665.

Wyniki:

1. Federica Brignone (Włochy) 2.21,15 (1.10,28/1.10,87)

. Petra Vlhova (Słowacja) 2.21,15 (1.10,45/1.10,70)

3. Mikaela Shiffrin (USA) strata 0,01 s (1.10,70/1.10,46)

4. Wendy Holdener (Szwajcaria) 0,38 (1.10,84/1.10,69)

5. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 0,44 (1.10,87/1.10,72)

6. Meta Hrovat (Słowenia) 0,92 (1.11,02/1.11,05)

Klasyfikacja PŚ (po 17 zawodach):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 946 pkt

2. Petra Vlhova (Słowacja) 713

3. Federica Brignone (Włochy) 665

4. Wendy Holdener (Szwajcaria) 467

5. Michelle Gisin (Szwajcaria) 405

6. Viktoria Rebensburg (Niemcy) 373

Klasyfikacja PŚ w slalomie gigancie (po 5 zawodach):

1. Federica Brignone (Włochy) 375 pkt

2. Mikaela Shiffrin (USA) 314

3. Marta Bassino (Włochy) 264