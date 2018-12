Aljona Savchenko krytykuje władze niemieckiego sportu

Mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym w parach sportowych igrzysk w Pjongczangu reprezentantka Niemiec Aljona Savchenko krytycznie oceniła zainteresowanie dyscypliną ze strony Niemieckiego Komitetu Olimpijskiego. Jej zdaniem łyżwiarze nie mają odpowiedniego wsparcia finansowego.

Zdjęcie Aljona Savchenko /AFP



Jego brak powoduje, że wyniki niemieckich łyżwiarzy figurowych są słabe.



"W Rosji czy na Ukrainie mistrz olimpijski dostaje mieszkanie, samochód i środki finansowe, które pozwalają mu spokojnie przygotowywać do następnego sezonu. W Niemczech nie dostajesz nic, to jest moim zdaniem główny powód tego, że młodzi ludzie nie interesują się tym sportem" - powiedziała Savchenko w wywiadzie dla dziennika "Mittelbayerischen Zeitung".



Mieszkająca w Oberstdorfie zawodniczka i Bruno Massot triumfowali w łyżwiarskich parach sportowych w igrzyskach w Pjongczangu, ustanawiając rekord świata w programie dowolnym. Srebro zdobyli Chińczycy Wenjing Sui, Cong Han, a brąz Kanadyjczycy Meagan Duhamel, Eric Radford.



Po programie krótkim Savchenko i Massot zajmowali dopiero czwarte miejsce, ale w dowolnym spisali się znakomicie. Uzyskali 159,31 pkt (łącznie 235,90), poprawiając o ponad dwa punkty należący do nich rekord świata.



"Jeżeli zainteresowanie władz sportu łyżwiarstwem figurowym zdecydowanie nie wzrośnie, przyszłość dyscypliny widzę w czarnych kolorach" - dodała Savchenko.