A jednak złoty medal olimpijski dla Semirunnija? Sam oficjalnie ogłasza

Władimir Semirunnij przysporzył nam wiele radości, zdobywając srebrny medal na dystansie 10000 m na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Po wszystkim nie szczędził miłych słów. Zadeklarował, że teraz jego domem jest Polska. "Dziękuję bardzo każdemu Polakowi, że wierzył we mnie. To, co dostałem, nie było na marne. A ja wszystko to, co mówiłem że zrobię, też wykonałem. Dziękuję każdemu kibicowi, co wierzył we mnie i wszystkim, którzy oglądali i wspierali" - mówił.

W swojej wypowiedzi nawiązywał do faktu, że jeszcze przed startem olimpijskiej rywalizacji obiecał, że z Włoch do Polski przywiezie krążek. I, jak pokazał czas, tak też się stało. Na tej jednej deklaracji panczenista absolutnie nie poprzestaje. Teraz składa następną.

Semirunnij pojedzie po rekord. "Będzie jeszcze lepiej"

Niedawno Semirunnij gościł w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie - razem z Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem - odebrał od Jakuba Rutnickiego dokumenty poświadczające przyznanie stypendium sportowego. Nasi trzej medaliści z Mediolanu będą otrzymywać 15 427,26 zł miesięcznie na to, by mogli dalej się szkolić, podnosić swoje umiejętności i wciąż z sukcesem reprezentować biało-czerwone barwy na arenie międzynarodowej.

Po części oficjalnej panczenista porozmawiał chwilę z dziennikarzami. Wrócił pamięcią do swojego medalowego startu i przyznał, że był to dla niego niezwykle wymagający wyścig. Zresztą nie był osamotniony w tym odczuciu.

"Jak można było zobaczyć, wszystkim ciężko się jechało. Dziwny był ten lód na długie dystanse. I na 5000 m u kobiet i na 10000 m u mężczyzn nie było olimpijskich rekordów, a na innych już tak. Myślę, że za dwa tygodnie w Heerenveen będzie jeszcze lepiej" - obiecuje w nagraniu udostępnionym przez "Super Express".

To nawiązanie do zbliżających się mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju i sprincie, które odbędą się w Holandii. Starty Władimira zaplanowane są na termin 7 oraz 8 marca. Nasz zawodnik czuje się na siłach, by pobić swój rekord kraju ustanowiony w grudniu zeszłego roku (z czasem 12:28.05) w Pucharze Świata na torze w Heerenveen.

Będzie ciekawie, bo nie jestem specjalistą w 500 m, ale to jest wielobój, jedziesz cztery dystanse z rzędu: dwa w jeden dzień, dwa w drugi. Mam tam rekord toru na 10 km. Na pewno chciałbym go poprawić, jest on blisko rekordu świata

Po treningach w Mediolanie wie, że jest w stanie pojechać tak dobrze, by cel osiągnąć. Jest również przekonany, że przywiezie jeszcze do Polski złoty medal olimpijski. Srebro kosztowało go 15 lat pracy, co zatem musi zrobić, by zostać mistrzem? "Rozumiem, że trzeba włożyć jeszcze więcej pracy, żeby wywalczyć to złoto. I spokojnie, zrobimy to z trenerem" - oficjalnie ogłasza.

To nie wszystko. Ocenia, że jest w stanie z powodzeniem sięgnąć po krążek także na innym dystansie niż na koronnych 10 km. "5000 metrów to bardzo podobny dystans. Po prostu potrzebuję więcej praktyki, więcej postartować na nim. 10 km mi bardziej odpowiada, ale na 'piątce' też jestem w stanie pojechać" - podsumowuje, przypominając, że jest przecież brązowym medalistą mistrzostw świata z Hamar na 5 km (2025) oraz mistrzem Europy właśnie na tym dystansie (Tomaszów Mazowiecki 2026).

Semirunnij po powrocie z igrzysk Leszek Szymański PAP

ZIO: Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich DANIEL MUNOZ / AFP AFP

Władimir Semirunnij na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie 2026 DANIEL MUNOZ AFP

Władimir Semirunnij: Byłem bardzo dumny, że mogłem nieść Polską flagę Polsat Sport