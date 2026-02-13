"A jednak jest złoty medal", zabrzmiał hymn Polski. Babiarz był poruszony

13 lutego mija dokładnie 12 lat od wywalczenia przez Justynę Kowalczyk złotego medalu w biegu indywidualnym na 10 km stylem klasycznym na zimowych igrzyskach olimpijskich Soczi 2014. Był to jeden z pięciu olimpijskich krążków zdobytych przez wybitną polską mistrzynię. Oprócz tego ma na koncie również brąz z Turynu (2006) oraz złoto, srebro i brąz z Vancouver (2010). Lecz okoliczności, w których zwyciężała w Rosji, trudno zapomnieć po dziś. Udowodniła wówczas ponadprzeciętne umiejętności, ambicję i profesjonalizm oraz pokazała wielkie serce do sportu.

Zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, polały się łzy. Kowalczyk napisała historię

"Już jest! Już zjeżdża z góry! (...) Ostanie metry Justyny. Justyna mocno teraz tylko kijkami, jak w Vancouver, tak jak w biegu na 30 kilometrów. Ale tu nie ma Bjoergen. Jest sama Justyna! (...) Justyna, fantastyczny bieg! Drugi złoty, coś niesamowitego!" - słychać było na antenie TVP, gdy Justyna Kowalczyk finiszowała w biegu na 10 km na igrzyskach w Soczi.

Gdy Polka przekroczyła linię mety i dotarło do niej, że była najlepsza, nie kryła łez. A do rywalizacji stawała przecież osłabiona kontuzją, ze złamaną stopą. "Płacz, płacz, bo my z tobą też tu płaczemy. To jest niesamowita historia!" - komentowano na wizji. A gdy multimedalistka weszła na najwyższy stopień podium, emocje już całkiem puściły.

"Nie śmieliśmy marzyć o takim rozwiązaniu. Myślałem sobie: Medal będzie cudowny. Jakiś medal. Ale, że to będzie złoto? Bałem się tak pomyśleć, żeby nie zapeszyć. A jednak jest złoty medal. Królowa jest dziś tylko jedna" - mówił poruszony Przemysław Babiarz podczas ceremonii dekoracyjnej, w trakcie której z głośników rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

W Soczi Polacy zdobyli wówczas sześć medali, z czego cztery z najcenniejszego kruszcu. Były dwa złota Kamila Stocha na skoczni normalnej i na skoczni dużej, wspomniane złoto Justyny Kowalczyk oraz złoto Zbigniewa Bródki w biegu na 1500 m w łyżwiarstwie szybkim. Ponadto panczenistki Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska wywalczyły srebro w biegu drużynowym. Z kolei Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański dołożyli drużynowy brąz.

Trudno zapomnieć o fakcie, że były to najlepsze zimowe igrzyska olimpijskie w wykonaniu Polaków. Nigdy wcześniej i, jak na razie, nigdy później nie przywieźli do Polski aż tylu złotych krążków, "poprawionych" innymi medalami. Polska zajęła wówczas 11. miejsce w klasyfikacji medalowej. To do tej pory niepokonany wynik.

