50 dni do imprezy czterolecia, a teraz takie wieści. Niebywałe, co zrobiła Polka

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. W wielu dyscyplinach ciągle trwają kwalifikacje poprzez zawody Pucharu Świata.

We włoskiej Carezzie trwa Puchar Świata w snowboardzie. Na starcie stanęła Aleksandra Król-Walas, której kibicom sportów zimowych nie trzeba przedstawiać. Dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata w slalomie gigancie równoległym ma za sobą trudny sezon. Ale w czwartkowych zmaganiach zaprezentowała się wyśmienicie.

Aleksandra Król-Walas z pierwszym podium w sezonie

Polka w kwalifikacjach była czwarta. Sita eliminacji nie przeszły Maria Bukowska-Chyc (17.) i Olimpia Kwiatkowska (18.). Najlepsza z Polek w rundzie pucharowej kolejno pokonała Niemkę Cheyenne Loch (o 0,22 s) i Włoszkę Lucię Dalmasso (o 0,07 s). W ćwierćfinale Polkę w połowie trasy zachwiało, straciła rytm i prędkość, ale później zdołała wyprzedzić rywalkę. Dzięki temu po raz pierwszy w sezonie zameldowała się w półfinale.

Zakopianka w rywalizacji o finał zmierzyła się z najszybszą zawodniczką kwalifikacji, tegoroczną wicemistrzynią świata w tej konkurencji Tsubaki Miki. Walka z Japonką, która wybrała trasę, trwała do samego końca. Polka okazała się minimalnie szybsza - o 0,04 s.

O miano najlepszej snowboardzistki zawodów w Carezzie Król-Walas zmierzyła się z Austriaczką Sabine Payer. Rywalka wygrała zdecydowanie o 0,36 s. Dla 35-letniej Polki czwartkowy występ był najlepszym w sezonie.

Król-Walas po raz dziesiąty w karierze stanęła na podium. W klasyfikacji generalnej slalomu giganta równoległego zgromadziła w tym sezonie 130 pkt i awansowała na 7. miejsce. Liderką jest Payer - 296 pkt.

Aleksandra Król-Walas: Czuję, że jestem silna, że jestem jedną z najlepszych zawodniczek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Aleksandra Król-Walas Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP