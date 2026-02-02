18-letnia Polka mknęła po złoto MŚ. Fatalny upadek rywalki przekreślił jej marzenia
Polskie środowisko short tracku z nieukrywaną ekscytacją śledzi poczynania 18-letniej Kornelii Woźniak. Zawodniczka klubu UKS Orlica Duszniki Zdrój ma już bowiem na swoim koncie kilka poważnych juniorskich osiągnięć. Do stale powiększającej się kolekcji mogła ona dorzucić również złoty medal na trwających obecnie MŚ juniorów. Niestety, jedna z finałowych rywalek popełniła fatalny błąd, który w ostatecznym rozrachunku pozbawił Woźniak wymarzonego krążka.
Już nie raz mogliśmy usłyszeć o wyczynach nastoletniej Kornelii Woźniak. W roku 2024 zawodniczka UKS Orlica Duszniki Zdrój przywiozła do kraju złoty medal w short tracku na dystansie 500 m, wywalczony podczas młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Już rok później udało jej się natomiast zdobyć kolejny złoty krążek. Tym razem był to medal, wywalczony w ramach zmagań pucharu świata juniorów (na dystansie 500 metrów). To tylko kilka osiągnięć z bogatej listy 18-letniej zawodniczki.
Nic dziwnego, że polscy kibice short tracku z dużą uwagą przyglądają się sportowemu rozwojowi naszej reprezentantki. W ostatnich dniach Kornelia Woźniak brała natomiast udział w mistrzostwach świata juniorów. Na imprezę, odbywającą się w Salt Lake City, jechała ona jako jedna z faworytek rywalizacji na dystansie 500 metrów.
Swoją świetną dyspozycję zaprezentowała zresztą bardzo szybko, pewnie przechodząc przez rundy eliminacyjne. W nocy z 1 na 2 lutego mogliśmy obserwować zmagania rundy finałowej. Tutaj również 18-latka z kraju nad Wisłą radziła sobie znakomicie. Zarówno w biegach ćwierćfinałowych, jak i zmaganiach półfinałowych wyraźnie dominowała nad resztą stawki. Dzięki temu wywalczyła sobie prawo startu w decydującej rundzie zmagań.
Ten start miał zakończyć się inaczej. 18-letnia Polka straciła szansę na złoty medal MŚ
Z racji na poprzednie wyniki, Kornelia Woźniak rozpoczęła decydujący bieg z pozycji "numer jeden". Wszyscy postrzegali ją jako faworytkę do złota, co zresztą potwierdziła świetnym otwarciem finałowej rundy zmagań.
W pewnym momencie dość niebezpiecznie zbliżyła się do niej jednak reprezentantka Japonii - Ayano Sekiguchi. Młodsza o rok rywalka przeprowadziła ryzykowny atak, w wyniku którego chciała objąć pozycję liderki biegu. Próba ta przyniosła jednak opłakane skutki. Sekiguchi znalazła się zbyt blisko Woźniak, co spowodowało utratę równowagi u Japonki. Upadając, pociągnęła ona niestety za sobą Polkę, co skończyło się dla obu pań wpadnięciem w bandy reklamowe.
Specyfika short tracku nie pozwoliła niestety na dogonienie reszty stawki. Ostatecznie rywalizację zwyciężyła Courtney Charlong, a za jej plecami uplasowały się Songmi Oh oraz Kira Judit Amschl. Kornelia Woźniak zakończyła finałowy bieg na 4. pozycji. Tym sposobem "pewne" złoto Polki zostało całkowicie zniweczone przez fatalny błąd jednej z rywalek.