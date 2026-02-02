Już nie raz mogliśmy usłyszeć o wyczynach nastoletniej Kornelii Woźniak. W roku 2024 zawodniczka UKS Orlica Duszniki Zdrój przywiozła do kraju złoty medal w short tracku na dystansie 500 m, wywalczony podczas młodzieżowych igrzysk olimpijskich. Już rok później udało jej się natomiast zdobyć kolejny złoty krążek. Tym razem był to medal, wywalczony w ramach zmagań pucharu świata juniorów (na dystansie 500 metrów). To tylko kilka osiągnięć z bogatej listy 18-letniej zawodniczki.

Nic dziwnego, że polscy kibice short tracku z dużą uwagą przyglądają się sportowemu rozwojowi naszej reprezentantki. W ostatnich dniach Kornelia Woźniak brała natomiast udział w mistrzostwach świata juniorów. Na imprezę, odbywającą się w Salt Lake City, jechała ona jako jedna z faworytek rywalizacji na dystansie 500 metrów.

Swoją świetną dyspozycję zaprezentowała zresztą bardzo szybko, pewnie przechodząc przez rundy eliminacyjne. W nocy z 1 na 2 lutego mogliśmy obserwować zmagania rundy finałowej. Tutaj również 18-latka z kraju nad Wisłą radziła sobie znakomicie. Zarówno w biegach ćwierćfinałowych, jak i zmaganiach półfinałowych wyraźnie dominowała nad resztą stawki. Dzięki temu wywalczyła sobie prawo startu w decydującej rundzie zmagań.

Ten start miał zakończyć się inaczej. 18-letnia Polka straciła szansę na złoty medal MŚ

Z racji na poprzednie wyniki, Kornelia Woźniak rozpoczęła decydujący bieg z pozycji "numer jeden". Wszyscy postrzegali ją jako faworytkę do złota, co zresztą potwierdziła świetnym otwarciem finałowej rundy zmagań.

W pewnym momencie dość niebezpiecznie zbliżyła się do niej jednak reprezentantka Japonii - Ayano Sekiguchi. Młodsza o rok rywalka przeprowadziła ryzykowny atak, w wyniku którego chciała objąć pozycję liderki biegu. Próba ta przyniosła jednak opłakane skutki. Sekiguchi znalazła się zbyt blisko Woźniak, co spowodowało utratę równowagi u Japonki. Upadając, pociągnęła ona niestety za sobą Polkę, co skończyło się dla obu pań wpadnięciem w bandy reklamowe.

Specyfika short tracku nie pozwoliła niestety na dogonienie reszty stawki. Ostatecznie rywalizację zwyciężyła Courtney Charlong, a za jej plecami uplasowały się Songmi Oh oraz Kira Judit Amschl. Kornelia Woźniak zakończyła finałowy bieg na 4. pozycji. Tym sposobem "pewne" złoto Polki zostało całkowicie zniweczone przez fatalny błąd jednej z rywalek.

Kornelia Woźniak na czele stawki podczas MŚ juniorów Alex Goodlett - International Skating Union Getty Images

Kornelia Woźniak Christian Kaspar-Bartke - International Skating Union Getty Images

Kornelia Woźniak Christian Kaspar-Bartke - International Skating Union Getty Images

