17-letnia Polka mistrzynią świata. Wielki sukces na koniec, znów to zrobiła

Hanna Mazur jest już doskonale znana wśród kibiców łyżwiarstwa szybkiego. Sławę przyniósł jej choćby wyczyn z zeszłego roku, kiedy to w Collalbo na mistrzostwach świata juniorów w ciągu 120 minut sięgnęła po dwa brązowe medale na dystansach 500 oraz 1500 metrów. Łącznie do domu wróciła wtedy z aż pięcioma krążkami, w tym jednym złotym w sprincie drużynowym. Utalentowana zawodniczka na powtórkę liczyła na przełomie lutego oraz marca 2026. I znów nie zawiodła swoich fanów.

Tym razem globalny czempionat zawitał do Inzell. Na niemieckiej ziemi nastolatka rozkręcała się z dnia na dzień. W sobotę wraz z Nadią Machałą oraz Wiktorią Dąbrowską nie udało się co prawda obronić tytułu (srebrny medal), ale za to historia napisała się dzień później. Natalia Mazur w niedzielne popołudnie została mistrzynią świata w biegu masowym. Reprezentantka UKS Orlica Duszniki Zdrój zameldowała się na mecie z czasem 5:53.05. Czołową trójkę uzupełniły Zhien Tai oraz Julia Snelgrove. Znakomitymi informacjami szybko podzielił się Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. "ZŁOTO I SREBRO w biegu masowym" - napisali działacze.

Hanna Mazur mistrzynią świata. Utalentowana Polka kończy imprezę z przytupem

To nie pomyłka. Tego samego dnia tuż za triumfatorem w tej samej konkurencji uplasował się Kiril Pishchala, który ma zaledwie piętnaście lat. Lepszy od niego okazał się tylko Vadim Chebardakov z Kazachstanu. Łącznie "Biało-Czerwoni" opuszczają Niemcy z czterema medalami. Wcześniej po brąz na 500 metrów sięgnęła Wiktoria Dąbrowska. O sukcesie w sprincie drużynowym już wspominaliśmy. Co warto zaznaczyć, to jeszcze nie koniec emocji związanymi z mistrzostwami świata. Te juniorskie przeszły do historii, ale niebawem do akcji ruszą seniorzy. 7 marca rozpocznie się globalny czempionat w wieloboju oraz sprincie z udziałem między innymi Władimira Semirunnija.

"Będzie ciekawie, bo nie jestem specjalistą w 500 m, ale to jest wielobój, jedziesz cztery dystanse z rzędu: dwa w jeden dzień, dwa w drugi. Mam tam rekord toru na 10 km. Na pewno chciałbym go poprawić, jest on blisko rekordu świata" - zapowiadał na łamach Super Expressu, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Czołowa dziesiątka biegu masowego kobiet na mistrzostwach świata juniorów:

Hanna Mazur Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Hanna Mazur fot. Szymon Sikora materiały prasowe

Hanna Mazur (po prawej) Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

